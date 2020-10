Narrowband-IoT, Hackaton internazionale il 28 e 29 novembre

Il 28 e 29 novembre JMA Wireless prenderà parte come partner ad un Hackathon organizzato da WiLab, laboratorio Nazionale del CNIT partecipato dall’Università di Bologna, di Ferrara e dal CNR, in collaborazione con TIM e Olivetti.

In programma il 28 e 29 novembre 2020 un Hackathon internazionale su tecnologia Narrowband-IoT. L’evento online èorganizzato da Wilab insieme all’Università di Oulu in Finlandia. Nell’occasione, 25 gruppi si sfideranno, ideando applicazioni IoT per Smart City, agricoltura di precisione, Smart Culture. Per quarant’otto ore i partecipanti svilupperanno le loro applicazioni su dispositivi wireless e in cloud, testandole sulla rete NB-IOT di TIM; altri partner industriali che sostengono l’evento sono Olivetti, JMA Wireless ed Embit.

Videoconferenza il 29 novembre

L’Hackathon prevede le presentazioni dei partecipanti, pitch di pochi minuti svolti in videoconferenza il 29 novembre a partire dalle ore 19 di fronte ad un technical committee con rappresentanti di aziende Italiane e Finlandesi, saranno accessibili via piattaforma Teams. Al termine delle presentazioni, anche la cerimonia di premiazione sarà online.

Il Prof. Verdone, Direttore del WiLab, ritiene questo NB-IOT Hackathon “una straordinaria opportunità per imparare a sviluppare idee e piattaforme IoT, per confrontarsi con esperti di aziende internazionali, per sfidarsi e divertirsi in un contesto informale e competitivo. Un simile evento nel 2018 raccolse più di cento partecipanti, entusiasti delle quarant’otto ore spese a condividere la propria passione per il mondo dell’IoT”.

La mission

La prima missione di WiLab consiste nel trasformare l’area Emiliano-Romagnola in un centro di attrazione delle competenze e degli interessi sulle comunicazioni wireless. WiLab condivide questo obiettivo con JMA Wireless, azienda in forte crescita situata a pochi Km da Bologna.

Wilab (wilab.cnit.it) è il Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Wireless del CNIT (www.cnit.it) (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni). Svolge attività di ricerca ed innovazione nell’ambito dell’Internet of Things, delle reti mobili, della localizzazione e tracking. Istituito a febbraio 2020, WiLab è un laboratorio federato che aggrega competenze e risorse dell’Università di Bologna, di Ferrara e del CNR. Diretto dal Prof. Roberto Verdone del DEI (Bologna), vi afferiscono circa trenta tra professori, ricercatori e dottorandi; i co-fondatori di WiLab raccolgono un’eredità di quarant’anni di attività nel settore delle comunicazioni wireless.

Per ogni ulteriore informazione: wilab.cnit.it

JMA

JMA è una società statunitense specializzata in progettazione e produzione di tecnologie wireless con più di 20 sedi a livello globale, tra le quali spicca il centro di R&D e di produzione di Castel San Pietro Terme (BO), che costituisce il Bologna Technology Center del gruppo JMA Wireless. JMA realizza sistemi di comunicazione di nuova generazione e fornisce le più potenti tecnologie per reti 4G e 5G a livello globale. Le soluzioni XRAN™ di JMA sono all’avanguardia e rappresentano l’unica piattaforma RAN software-defined al 100% presente nella industry, in combinazione con TEKO™ DAS, e altre tecnologie di distribuzione RF. La piattaforma millimetrica IOTA di JMA fornisce le migliori soluzioni radio per sistemi indoor 5G.

Per ulteriori informazioni consulta il sito jmawireless.com o il profilo su Twitter @JMAwireless