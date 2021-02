Kuaishou Technology, la rivale cinese di TikTok, pronta allo sbarco in Borsa sulla piazza di Hong Kong fissato per il 5 febbraio.

Si chiama Kuaishou Technology la rivale cinese di TikTok ed è pronta per lo sbarco in borsa a Hong Kong. L’operatore cinese, anch’esso specializzato in brevi video tramite app, potrebbe raccogliere fino a 5,4 miliardi di dollari dall’IPO sulla borsa di Hong Kong, nella parte alta della forchetta. Lo scrive il Wall Street Journal, precisando che la IPO di Kuaishou sarà certamente la più grande dell’ultimo anno.

La società è finanziata da Tencent Holdings ed è concorrente di ByteDance, la società cinese dietro a TikTok e alla app consorella Douyin.

Il modello di Kuaishou è analogo a TikTok, vale a dire la raccolta e trasmissione via smartphone di brevi video di ragazzini cinesi.

La piattaforma di Kuaishou è la seconda al mondo nel suo genere, alle spalle di TikTok, secondo i dati citati nel prospetto di collocamento, e serve in media 305 milioni di utenti attivi al giorno a settembre 2020.

Kuaishou, che in cinese significa “mano lesta”, ha fissato un prezzo di collocamento per azione di 115 dollari di Hong Kong (pari a 14,80 dollari americani), secondo il Wall Street Journal.

Il debutto è fissato il 5 febbraio.

La IPO contribuirà a cementare il ruolo di Hong Kong come piazza privilegiata per i gruppi tecnologici cinesi. La piazza asiatica ha visto lo sbarco di diversi player cinesi negli ultimi tempi: da Meituan, mega gruppo di food delivery, ad Alibaba e JD.com.

Il valore delle azioni è sempre cresciuto, con il prezzo di Meituan che è triplicato negli ultimi 12 mesi, mentre quello di Xiaomi nello stesso periodo è raddoppiato.