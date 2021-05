L'ad Giovanni Ferigo: 'Si è chiuso un altro trimestre in crescita. Gli obiettivi di business plan e la guidance 2021 sono confermati'.

Inwit ha chiuso il primo trimestre del 2021 con ricavi in aumento delll’84,8% a 190,2 milioni di euro, Ebitda +96,5% a 173,0 milioni di euro, Ebit +47,8% a 83,8 milioni di euro e utile a +29,6% a 43,5 milioni di euro.

A parità di perimetro, la crescita organica dei ricavi nel primo trimestre del 2021, rispetto all’anno precedente, è stata del 3,4%, conseguenza del progressivo impatto delle nuove ospitalità contrattualizzate nei precedenti trimestri. Tale crescita, insieme alla maggiore efficienza nei costi di affitto, ha portato ad un’espansione del margine EBITDAaL dell’8,3%, in termini organici a parità di perimetro, per un rapporto sui ricavi in crescita dal 64,2% al 65,0%.

I risultati industriali evidenziano la crescita rispetto al quarto trimestre del 2020. Le nuove ospitalità contrattualizzate sono pari a circa 1.200, in crescita rispetto a circa 1.000 del trimestre precedente essenzialmente per il contributo dei clienti anchor, Tim e Vodafone, e di altri clienti. Continua la crescita delle installazioni di nuove remote unit DAS, circa 400 nel primo trimestre 2021 rispetto a circa 200 nel trimestre precedente, a testimonianza del crescente interesse di mercato.

Principali indicatori economici e patrimoniali

Nel primo trimestre dell’esercizio 2021 tutti i principali indicatori economici e patrimoniali hanno evidenziato un andamento in crescita, anche per effetto della fusione con Vodafone Towers, avvenuta in data 31.03.2020:

gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a euro 18 milioni, in aumento di euro 9,9 milioni rispetto allo stesso periodo 2020 (euro 8,1 milioni);

l’Indebitamento Finanziario netto è pari a 3,6 miliardi di euro, inclusivo delle passività finanziarie IFRS16. Rispetto a dicembre 2020 (pari euro 3,7 miliardi), l’indebitamento finanziario netto si riduce di 2,7 punti percentuali;

Il recurring free cash flow del primo trimestre 2021 – calcolato al netto sia dei ricavi/costi one–off (a livello EBITDA) sia del debito one-off non ancora corrisposto (Variazione debito commerciale) – si è attestato a euro 93,1 milioni, in crescita dell’85,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Principali Indicatori Operativi (KPIs)

INWIT in questo primo trimestre ha proseguito nella sua attività di sviluppo dei propri business:

incrementando il numero di ospitalità sui propri siti, pari a circa 1.200 unità;

sviluppando la propria infrastruttura con la realizzazione di circa 30 nuovi siti;

proseguendo nel piano di coperture microcellulari multi-operatore nei luoghi a maggior concentrazione di utilizzatori e traffico, realizzando oltre 400 apparati DAS;

continuando a incrementare la propria efficienza proseguendo il piano di rinegoziazione dei contratti di affitto e il piano di acquisizione dei terreni.

Al 31 marzo 2021 il numero medio di operatori per sito (tenancy ratio) cresce attestandosi a 1,92.

“Si è chiuso un altro trimestre di crescita per INWIT, – ha commentato l’Amministratore Delegato, Giovanni Ferigo – con incremento delle ospitalità e nuovi impianti DAS indoor a supporto dello sviluppo dei servizi mobili degli operatori. Gli obiettivi di business plan e la guidance 2021 sono confermati. Nel corso dell’anno la crescita accelererà con il progressivo contributo di nuove ospitalità, realizzazione di nuovi siti e sviluppo di nuovi servizi. INWIT, grazie ai propri assets e know-how si candida a svolgere un ruolo importante nell’ambito del piano Next Generation EU, ulteriore opportunità per la società”.

Informativa COVID-19

L’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 ha determinato una contrazione dell’economia, con effetti potenzialmente negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. La rapida diffusione del Covid-19 dal mese di marzo 2020 e la conseguente emergenza sanitaria hanno generato forte incertezza sulle prospettive economiche in Italia e a livello globale.

La Società valuta tale situazione un rischio di media rilevanza in quanto, pur in presenza di una congiuntura economica negativa, l’attività svolta da INWIT è essenziale per l’erogazione dei servizi degli operatori; al momento la Società non ha registrato impatti significativi sull’andamento del business legati alla emergenza sanitaria.

La Società ha posto in essere la mappatura dei rischi connessi al Covid-19 e valuta il verificarsi degli eventi oggetto di tali rischi di bassa probabilità di accadimento, in considerazione del settore industriale di appartenenza, caratterizzato da una bassa volatilità, ciclicità delle ospitalità esistenti, contratti di lungo termine.

Allo stato attuale non si registrano impatti negativi rilevanti sui risultati economici e che possano generare perdite di performance economiche/finanziarie o ritardi sulla pianificazione strategica della società. Inoltre, si rileva che pur in presenza di una congiuntura economica negativa, l’attività svolta da INWIT è essenziale per l’erogazione dei servizi degli operatori telefonici.

Si segnala, infine, che l’attuale fase pandemica ha determinato una generale accelerazione dei processi di digitalizzazione e un aumento significativo del traffico dati sulle reti dei principali clienti della Società, con un conseguente riflesso favorevole sulle dinamiche della domanda dei servizi offerti.

Evoluzione prevedibile della gestione per l’esercizio 2021

Forte di una profonda trasformazione, dopo la fusione con Vodafone Towers, INWIT è diventato il più grande operatore del settore Infrastrutture Wireless in Italia con la mission di supportare gli anchor tenants TIM e Vodafone nella realizzazione del nuovo network per lo sviluppo del 5G, garantendo inoltre, a tutto il mercato, l’accesso alle proprie infrastrutture.

I risultati del primo trimestre 2021 registrano un aumento di tutti i principali indicatori economici rispetto allo stesso periodo 2020, dovuto anche all’aumentato perimetro di consolidamento. Gli investimenti del periodo per 18 milioni di euro sono stati indirizzati, come da piano, alla realizzazione di nuovi siti (towers), al forte sviluppo delle micro-coperture indoor e outdoor con sistemi DAS (Distributed Antenna System) e all’incremento dei terreni di proprietà.

A novembre 2020, INWIT ha presentato l’aggiornamento del piano industriale 2021-2023, le cui aspettative, incluse quelle relative all’esercizio 2021, sono confermate; da un punto di vista operativo, nei prossimi trimestri del 2021, la società sarà focalizzata sulla realizzazione di nuovi siti, sulla crescita delle ospitalità e sullo sviluppo dei ricavi da nuovi servizi. È confermato inoltre, l’obiettivo di ottimizzazione dei costi di affitto, driver di espansione della marginalità EBITDAaL e della crescita del Recurring Free Cash Flow.

Mercato delle infrastrutture wireless

Per quanto riguarda il mercato delle infrastrutture wireless, prosegue il percorso di profonda trasformazione e di crescita della domanda di servizi da parte degli operatori mobili e di altri operatori di reti radio. Gli operatori mobili devono aumentare i loro punti di accesso ai servizi per espandere la copertura del 4G e sviluppare il 5G. I provider di accesso fisso wireless stanno ampliando le loro reti, per espandere la copertura e migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti.

Si prevede inoltre che l’andamento delle attività benefici del miglioramento di prospettive che sta interessando il ciclo di investimenti digitali, infrastrutturali e tecnologici in Italia: le ingenti risorse destinate dal Next Generation EU possono sostenere direttamente e indirettamente lo sviluppo di INWIT, ottimamente posizionata come enabler della trasformazione digitale in atto.