INWIT, i vantaggi del Next Generation Eu per il business delle torri

L’ad di Inwit Giovanni Ferigo: ‘I fondi europei del Next generation Eu sosterranno gli investimenti sia per i macro siti che per le small cells e i DAS'.

E’ in arrivo anche in Italia un ciclo positivo degli investimenti e di riforme che potrebbero semplificare il processo di deployment end to end delle nuove reti 5G. Una prospettiva favorevole per il settore delle torri e per INWIT, di cui si è parlato in occasione della conference call con gli analisti della tower company.

Nei piani di Inwit c’è nei prossimi mesi il programma di aumentare la crescita con il roll out di nuovi siti e l’incremento dei ricavi da DAS. Ma quali sono i potenziali vantaggi dall’arrivo nel nostro paese di ingenti fondi europei del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza alias Next Generation Eu)?

Next generation Eu sosterrà fondi per DAS e small cells

I fondi europei, secondo l’ad Giovanni Ferigo in conference call in occasione della trimestrale, “sosterranno gli investimenti sia per i macro siti che per le small cells e i DAS”. Il piano industriale di Inwit reso noto lo scorso mese di novembre ha dei chiari pilastri di crescita e secondo la tower company c’è un riscontro diretto fra l’investimento Ue Next Generation e il track record specifico della tower company.

Fondi in arrivo per macro siti, Industry 4.0, Sanità, Trasporti

Ad esempio, per quanto riguarda i macro siti ci sono 7 miliardi di euro nel Next Generation Eu per la tecnologia 5G e la banda ultralarga e questo supporta i piani di investimento dei clienti di Inwit, che sono gli operatori mobili e FWA impegnati nel roll out delle nuove reti in fibra e 5G.

Altri esempi riguardano i vantaggi per le small cells e i DAS. “Abbiamo già un track record di casi concreti nei segmenti verticali, da Industry 4.0 cui (nell’ambito del Next Generation Eu ndr) sono destinati 19 miliardi ma anche alla Sanità, cui sono destinati 4 miliardi per la digitalizzazione e i Trasporti, cui sono riservati oltre 25 miliardi”, ha detto Ferigo.

Digital Transformation in atto

Ci saranno poi altri fondi per i proprietari dei terreni, tra cui ad esempio gli enti pubblici locali e nazionali, le aziende private, il Manufacturing e il Warehousing che si digitalizzeranno. Gli ospedali e i siti culturali avranno bisogno di connettività indoor e outdoor.

Le infrastrutture stradali passeranno alla manutenzione e al monitoraggio digitale. Questi settori dell’economia vedranno una transizione più rapida per diventare moderni, smart, green e collegati. “Questa transizione creerà un bisogno naturale e un’urgenza di una maggiore copertura al chiuso e all’esterno”, aggiunge Ferigo.

Vantaggi diretti e indiretti

In sintesi, direttamente o indirettamente, i fondi del Next Generation Eu aumenteranno la visibilità sulla traiettoria di crescita dei DAS e delle Small Cells. “Noi abbiamo predisposto un team dedicato – aggiunge Ferigo – stiamo già lavorando per supportare i nostri clienti, i proprietari fondiari e gli operatori nel modo migliore per trarre vantaggio da questa opportunità”. Per quanto riguarda le prossime tappe, Inwit prevede che la prima parte dei fondi sarà distribuita entro la fine dell’anno.