Inwit chiude il 2020 con utili e ricavi in crescita e un quarto trimestre in ulteriore miglioramento. L'ad Giovanni Ferigo: 'Stiamo attuando il piano industriale 2021-2023 a supporto degli operatori per il 5G e la digitalizzazione del Paese'.

Business in crescendo nel quarto trimestre 2020 per INWIT, la società delle torri controllata da Vodafone e TIM, ha chiuso il 2020 con ricavi e utili in crescita e conferma per il 2021 la guidance annunciata a novembre, quando ha presentato il piano strategico 2021-2023. La società ha chiuso il 2021 con ricavi in crescita del 67,8% a 663,4 milioni di euro, come risultato della fusione con Vodafone Towers, operativa dal 31 marzo dell’anno scorso, che ha permesso di raddoppiare il parco torri oggi a quota 22mila unità.

L’Ebitda è cresciuto del 72,6% a 603,8 milioni.

L’utile netto è aumentato del 12,5% a 156,7 milioni.

Confermata la distribuzione di un dividendo di 30 centesimi per azione per un totale di 288 milioni.

L’indebitamento finanziario è pari a 3,7 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 712 milioni del 2019. A questo proposito, l’amministratore delegato Giovanni Ferigo ha detto in conference call che il livello di indebitamento verrà ridotto entro il 2023, come preannunciato a novembre.

Il quarto trimestre è stato positivo, con un fatturato in accelerazione, cresciuto del +3,2% rispetto al +1,9% del terzo trimestre e al +0,9% del secondo.

L’azienda non ha registrato alcun contraccolpo negativo sul business a causa del Covid.

“Il quarto trimestre 2020 conferma il progresso nel business – sottolinea l’Amministratore delegato di INWIT, Giovanni Ferigo – Si chiude così un anno positivo, in cui si è realizzata una profonda trasformazione dell’azienda. Questi risultati sono un solido punto di ingresso nel 2021, per il quale confermiamo la guidance indicata a novembre 2020. Stiamo attuando il piano industriale 2021-2023 a supporto degli operatori per il 5G e la digitalizzazione del Paese. La trasformazione digitale è uno dei pilastri per il rilancio dell’economia post pandemia ed il Next Generation EU permetterà una forte accelerazione degli investimenti in infrastrutture digitali. Grazie al nostro ruolo di abilitatore infrastrutturale siamo pronti a cogliere le occasioni che il mercato ci prospetterà. La strategia di crescita di INWIT è contraddistinta dall’integrazione della sostenibilità nella stessa e il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nostro primo Report Integrato – conclude Ferigo – che ci consente di condividere con i nostri stakeholder il percorso intrapreso verso un modello di business sostenibile”.

Piano industriale 2021-2023

Il piano industriale 2021-2023 annunciato a novembre 2020 prevede investimenti cumulati di 600 milioni in tre anni per accrescere i ricavi dell’8% all’anno. Gli investimenti saranno indirizzati alla realizzazione di nuovi siti (towers), al forte sviluppo delle micro-coperture indoor e outdoor con sistemi DAS (Distributed Antenna System) e small cells, alla realizzazione di backhauling in fibra ottica e all’incremento dei terreni di proprietà.

Principali risultati del quarto trimestre 2020

“A livello reported, si rilevano i seguenti incrementi nei principali indicatori economici rispetto al quarto trimestre 2019, come riflesso dell’aumentato perimetro di consolidamento a seguito della fusione con Vodafone Towers, avente efficacia dal 31 marzo 2020: ricavi + 84,0% a 189,9 milioni di euro, Ebitda +82,1% a 171,3 milioni di euro, Ebit +35,7% a 83,9 milioni di euro e utile a +10,6% a 44,7 milioni di euro. L’Operating free cash flow si attesta a 162,7 milioni di euro (+141,9%)”, si legge nella nota ziendale.

Dal punto di vista dei risultati industriali, i dati evidenziano “la crescita di circa 1.000 nuove ospitalità contrattualizzate,sia operatori di telefonia mobile sia Fixed Wireless Access, risultato doppio rispetto alle nuove ospitalità registrate nel terzo trimestre 2020,e la realizzazione di oltre 200 unità relative ai sistemi DAS (Distributed Antenna System) e small cells per micro-coperture indoor, portando il tasso di crescita dell’anno al +33% in termini di nuove remote units installate”.

Inwit ha registrato una crescita particolare nel business del Fixed Wireless Access.

Principali Indicatori Operativi (KPIs)

Nel corso del 2020, parallelamente all’avvio dell’integrazione di Vodafone Towers, INWIT ha proseguito nello sviluppo della propria infrastruttura tecnologica:

Al 31 dicembre 2020 il numero medio di operatori per sito (tenancy ratio) cresce attestandosi a 1,9x. Si tratta del numero di operatori presenti sulle singole torri, il cui tasso è uno dei più alti del settore, sottolinea l’azienda.

Affrancamento Avviamento

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato:

l’affrancamento di 2.000 milioni di euro relativo all’avviamento generatosi con l’incorporazione di Vodafone Towers, assolvendo un’imposta pari al 16% per complessivi 320 milioni di euro, da liquidarsi in un’unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte riferite all’esercizio 2020.

Gli obiettivi del piano industriale

L’evoluzione prevedibile della gestione consente di confermare gli obiettivi del piano industriale, comunicato a novembre 2020, nel quale INWIT ha fornito indicazioni circa le aspettative di crescita per l’anno 2021; in particolare, rispetto ai risultati 2020 pro-forma, ricavi previsti tra 785 e 795 milioni di euro (+5%), EBITDA tra 715 e 725 milioni di euro (+5%), EBITDAaL tra 510-520 milioni di euro (+8%), Recurring Free Cash Flow tra 355 e 365 milioni di euro.

Da un punto di vista operativo, nel 2021 la società sarà focalizzata sulla crescita delle ospitalità, supportando lo sviluppo di operatori, sullo sviluppo delle micro-coperture DAS e small cells e sulla continua ottimizzazione dei costi.

Cresce la domanda nel wireless

Nel mercato delle infrastrutture wireless prosegue la trasformazione e crescita della domanda di servizi da parte degli operatori sia mobili (che aumentano i loro punti di presenza per espandere la copertura e sviluppare il 5G) sia provider di Accesso Fisso Wireless, che stanno ampliando le loro reti per espandere la copertura e migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti.

Si prevede inoltre che l’andamento delle attività nel 2021 benefici del miglioramento di prospettive che sta interessando il ciclo di investimenti digitali, infrastrutturali e tecnologici in Italia: le ingenti risorse destinate dal Next Generation EU possono sostenere direttamente e indirettamente lo sviluppo di INWIT, ottimamente posizionata come enabler della trasformazione digitale in atto.