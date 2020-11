Cresce il business di Inwit, che nei primi nove mesi del 2020, alla luce del cambio di perimetro a seguito della fusione con Vodafone Towers avvenuta il 31 marzo, ha registrato i ricavi pari 473,5 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo 2019 (292,2 milioni di euro) del 62,1%. Previsti nei prossimi tre anni investimenti cumulati per 600 milioni di euro.

l’ EBITDA si attesta a 432,4 milioni di euro, in aumento del 69,1% rispetto ai primi nove mesi 2019, in virtù del cambio di perimetro della società. Tale percentuale cresce al 70,7% se si escludono sia i già citati ricavi one-off sia i costi one-off relativi all’operazione di fusione con Vodafone Towers; l’ EBIT ammonta a 206,8 milioni di euro con un incremento pari al 31,0% rispetto allo stesso periodo 2019, in virtù del cambio di perimetro. l’utile si attesta a 111,9 milioni di euro, in crescita del 13,2% rispetto allo stesso periodo 2019 (16,0%, invece, escludendo i citati ricavi/costi one-off), in virtù del cambio di perimetro della società; gli investimenti industriali nei primi nove mesi dell’anno sono stati pari a 77,6 milioni di euro in aumento di 42,5 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi 2019 (+121,3%); il recurring free cash flow dei primi nove mesi 2020 – calcolato al netto di poste one-off – si è attestato a 227,2 milioni di euro, in crescita del 67,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, in virtù del cambio di perimetro della società; l’indebitamento finanziario netto è pari a 3,8 miliardi di euro, in riduzione rispetto ai 4 miliardi di euro del trimestre precedente. Rispetto a dicembre 2019 (712,1 milioni di euro), l’incremento è da porre in relazione all’operazione straordinaria di integrazione societaria con Vodafone Towers e al relativo contributo delle passività finanziarie IFRS16.

Crescono i siti e i sistemi Das

Dal punto di vista dei risultati industriali, i dati evidenziano la crescita delle ospitalità sui siti (+510) dai principali operatori mobili ed FWA, e la realizzazione di oltre 600 nuove unità relative a sistemi Das (Distributed antenna systems) per micro-coperture indoor.

La guidance 2020, grazie anche ai risultati del trimestre, è stata aggiornata e migliorata, con ricavi vicini al limite superiore del ‘range’ comunicato a luglio 2020, ed EBITDA, EBITDaL e recurring free cash flow leggermente al di sopra dei valori comunicati.

Aggiornamento Piano Industriale 2021-2023: 600 milioni di investimenti in 3 anni

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato anche l’aggiornamento del Piano Industriale di INWIT per il periodo 2021-2023.

Il Piano prevede una forte crescita del business della società con un ambizioso programma di investimenti cumulati per il periodo 2021-2023 di circa 600 milioni di euro. Gli investimenti saranno indirizzati alla realizzazione di nuovi siti (towers), al forte sviluppo delle micro-coperture indoor e outdoor con sistemi DAS (Distributed Antenna System) e small cells, alla realizzazione di backhauling in fibra ottica e all’incremento dei terreni di proprietà.

Previsioni economiche

Grazie al sostegno di questo piano di sviluppo e alle efficienze nella gestione, tutti i parametri finanziari nell’arco temporale 2021-2023 sono previsti in forte crescita.

Per i ricavi il Piano industriale prevede una crescita annua media dell’8%.

L’EBITDA è previsto in incremento dell’8% medio annuo nello stesso periodo.

Per il recurring free cash flow è prevista una crescita del 23% medio per anno.

Il debito nell’arco del piano è atteso stabile con la riduzione della leva finanziaria ad un rapporto 4,6x al 2023.

Previsti 10mila nuovi siti per lo sviluppo del 5G

Dal punto di vista industriale, il piano prevede la forte crescita di ospitalità per Tim e Vodafone con oltre diecimila nuovi siti a sostegno dello sviluppo efficiente e veloce del 5G. Inoltre, il piano include un incremento significativo delle ospitalità per tutti i principali operatori del mercato, sia mobile che FWA, tecnologia che in particolare evidenzia forti dinamiche di crescita.

Nel piano, sulla base dello sviluppo economico–finanziario previsto nel piano stesso, è approvata la politica dei dividendi che prevede un dividendo per azione di € 0,30 da riconoscere nel 2021 a seguito dell’approvazione del bilancio 2020 – ed un incremento negli anni successivi del piano triennale del 7,5% annuo, sostanzialmente in linea con la crescita del business.

L’ulteriore proiezione del piano al 2026 migliora gli obiettivi finanziari e operativi del piano comunicato a luglio 2019. In particolare, il recurring free cash flow è previsto a circa 700 milioni di euro in deciso miglioramento (600 milioni precedenti).



Piano di Sostenibilità 2021-2023

Nell’ambito del Piano Industriale, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione anche il nuovo Piano di Sostenibilità 2021-2023, sviluppato a partire dall’Agenda ONU 2030 e focalizzato su 5 aree di impegno (Governance, People, Environment, Innovation, Community).

Nel Piano di Sostenibilità un ruolo centrale è stato dato alle persone, con azioni volte a sviluppare il talento e le competenze, ad accrescere la Corporate Identity, a promuovere la consapevolezza su Diversity e Inclusion e la cultura della salute e della sicurezza.

Obiettivo Carbon neutrality al 2025

Tra i target più sfidanti, il raggiungimento della “carbon neutrality” al 2025, attraverso la definizione di una Climate Strategy, lo sviluppo di fonti rinnovabili, l’implementazione di iniziative di efficienza energetica e l’utilizzo di energia verde.

Microcoperture per smart cities, IoT e droni

Sul fronte dell’innovazione, la società punta a sviluppare e consolidare infrastrutture digitali, rafforzando le micro-coperture mediante DAS e small cells, e offrendo ospitalità alle molteplici tecnologie attraverso un tower upgrade che guarderà alle smart cities, all’ Internet of Things e ai droni.

Progetti per coprire piccoli comuni e aree rurali

È inoltre prevista la promozione di progetti volti a consentire la copertura dei comuni di minori dimensioni e delle aree rurali e, parallelamente, di progetti di copertura di aree a elevata vocazione sociale e culturale, come ospedali, musei e università.

L’ad Giovanni Ferigo: ‘Investiremo 600 milioni per sostenere il nostro business e tutti gli operatori’

“Il terzo trimestre del 2020 ci consegna dei dati che confermano l’accelerazione operativa della società. – sottolinea l’Amministratore delegato di INWIT, Giovanni Ferigo – Abbiamo aumentato il numero di ospitalità sulle nostre torri e ottenuto importanti soddisfazioni anche con il business delle micro-coperture con small cells e Das. Tra i recenti successi commerciali vantiamo gli accordi per la copertura della linea 4 della metropolitana di Milano, dello stabilimento Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna a Crespellano, dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Università Federico II e dell’avvio della collaborazione con TIM per la realizzazione di small cells 5G, partendo da Milano e Genova. Il Piano Industriale 2021-2023 approvato oggi dal Consiglio di amministrazione prevede una forte crescita della società nel prossimo triennio: investiremo circa 600 milioni di euro per sostenere il nostro business, a supporto di tutti gli operatori, garantendo al contempo alla società un incremento dei risultati finanziari, una riduzione della leva finanziaria e un’importante politica dei dividendi. Siamo pronti a giocare un ruolo da protagonisti nella trasformazione digitale a supporto degli operatori nello sviluppo di nuove infrastrutture per l’implementazione del 5G, dell’FWA e delle micro-coperture con DAS e small cells, presidiando anche le opportunità tecnologiche del futuro. Ci siamo anche dotati di un nuovo piano di sostenibilità con obiettivi rilevanti come la carbon neutrality al 2025 e la definizione della climate strategy.”.

Eventi successivi al 30 settembre 2020

Si segnala che in data 13 ottobre 2020 – INWIT ha concluso con successo la sua seconda emissione obbligazionaria per un importo complessivo pari a 750 milioni di euro.



