Nel contesto della conferenza ComoLake 2024 – The Great Challenge tenutasi a Cernobbio, INWIT ha presentato la sua visione per un futuro più connesso e sostenibile, grazie allo sviluppo delle infrastrutture digitali e condivise. Gli interventi del Direttore Generale Diego Galli, del Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità Michelangelo Suigo e del Direttore Commerciale Lucio Golinelli hanno evidenziato il ruolo delle infrastrutture condivise nell’abilitare soluzioni avanzate di 5G, smart city, sanità digitale e mobilità intelligente, che contribuiscono già ora a rendere il Paese più sostenibile, efficiente ed innovativo.

Le infrastrutture digitali sono un elemento cruciale per abilitare lo sviluppo tecnologico e sostenibile dell’Italia, portando benefici tangibili non solo nei contesti urbani e rurali ma anche nell’ambito delle strutture sanitarie e della mobilità. INWIT si conferma così protagonista nell’abilitare la digitalizzazione, a supporto degli operatori di telecomunicazione, contribuendo a costruire un futuro più connesso e inclusivo per milioni di cittadini.

Diego Galli: ‘Business di INWIT intrinsecamente sostenibile’

Diego Galli, Direttore Generale di INWIT, ha sottolineato l’importanza delle infrastrutture digitali come volano per il 5G e la crescita delle smart city: “Abbiamo un piano di investimenti da 800 milioni al 2026, con l’obiettivo di ampliare la rete di torri (oltre 900 solo nel 2023) e sistemi DAS (Distributed Antenna Systems) in Italia”, ha detto Galli. “Le nostre infrastrutture digitali e condivise favoriscono l’efficienza economica e ambientale, supportando una crescita sostenibile. Per questo definiamo il nostro modello di business intrinsecamente sostenibile”, ha spiegato ricordando come queste reti siano già operative in ospedali, campus universitari, musei e metropolitane come la M4 di Milano​.

Infine, Galli si è soffermato sul ruolo essenziale che possono avere le infrastrutture digitali e condivise nel contribuire a ridurre il digital divide: “Coerentemente con il nostro ruolo di abilitatore della digitalizzazione, il nostro piano industriale e di sostenibilità include l’obiettivo di contribuire alla riduzione del digital divide, favorendo lo sviluppo economico e l’inclusione sociale attraverso la realizzazione del Piano Italia 5G del PNRR che mira a portare la connettività in 1.385 aree bianche, oggi a fallimento di mercato”.

Suigo: ‘Forniamo connettività 4G e 5G in 5mila km di autostrade’

Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità, ha posto l’attenzione sull’importanza delle infrastrutture digitali per la smart mobility. “Una copertura capillare e performante abilita trasporti e mobilità sempre più intelligenti, efficienti e sostenibili”, ha detto Suigo evidenziando il ruolo chiave delle infrastrutture di INWIT anche nella trasformazione del settore dei trasporti​. Infatti, con oltre 24mila torri distribuite su tutto il territorio italiano, INWIT fornisce connettività 4G e 5G in quasi 5.000 chilometri di autostrade, 1.000 chilometri di gallerie stradali e autostradali, 900 chilometri di alta velocità ferroviaria e oltre 40 km di metropolitane italiane, come la nuovissima linea blu M4 di Milano, prima metropolitana completamente coperta dal 5G in Italia e tra le prime in Europa. A dimostrazione dell’importanza di questo tema, una ricerca dell’Osservatorio “Connected Car & Mobility” del Politecnico di Milano ha evidenziato che, a fine 2023, in Italia si contano 16,9 milioni di auto connesse, il 42% del parco circolante, uno ogni quattro abitanti, mentre il tema Smart Mobility è considerato fondamentale o molto rilevante da più di quattro comuni italiani su cinque (83%). “La Smart Mobility aiuterà a ripensare i trasporti della vita di tutti i giorni – ha aggiunto Suigo – ma questo sarà possibile solo se le sfide legate all’implementazione di queste infrastrutture saranno accompagnate anche dagli enti locali”.

Sanità digitale, Golinelli: ‘Microantenne 5G per migliorare i processi sanitari’

Lucio Golinelli, Direttore Commerciale di INWIT, ha concentrato il suo intervento sull’impatto della digitalizzazione nel settore sanitario. “La digitalizzazione è la chiave per una sanità moderna e interconnessa, capace di rispondere alle esigenze dei pazienti grazie a tecnologie avanzate come il 5G”, ha detto Golinelli, descrivendo il potenziale dei sistemi DAS per migliorare l’efficienza della comunicazione nelle strutture sanitarie. Infatti, le microantenne 5G di INWIT, consentono di sfruttare le potenzialità anche dell’Internet of Things (IoT) per migliorare i processi sanitari, semplificare la diagnosi e aprire la strada a innovazioni come la telemedicina e la chirurgia a distanza. Ad oggi, INWIT ha installato queste soluzioni in oltre 100 ospedali, distribuiti tra nord, centro e sud, offrendo una connettività stabile e veloce per più di 50.000 posti letto. ​

