Speed test 5G a bordo della nuova M4 di Milano

La nuova linea M4 della metropolitana di Milano, inaugurata il 12 ottobre, è la prima in Italia interamente coperta da tecnologia 5G.

L’infrastruttura è stata realizzata da Inwit con il sistema DAS (Distributed Antenna System), che permette di distribuire il segnale 4G e 5G dei principali operatori in ambienti sotterranei, come i tunnel della metropolitana.

Pensate che l’implementazione ha richiesto la stesura di 25 km di cavi in fibra ottica, praticamente il doppio rispetto ai 12 km di lunghezza della tratta!

A bordo della M4 abbiamo identificato le antenne del sistema DAS ed eseguito speed test con SIM 5G Fastweb e Vodafone, riscontrando risultati forse inattesi che potrai scoprire nel video.









