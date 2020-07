Inwit, accordo ‘green’ con JMA Wireless per la sostenibilità delle reti 5G

Inwit e JMA Wireless insieme per rendere eco-sostenibili le reti mobili di nuova generazione. Realizzata una nuova app in grado di calcolare il risparmio energetico della soluzione XRAN di JMA Wireless.

INWIT, la prima tower company in Italia e leader nelle infrastrutture e servizi wireless, e JMA Wireless, leader globale dei sistemi tecnologici wireless, hanno sviluppato l’app “XRAN Green Tool”. Questo nuovo strumento ha l’obiettivo di promuovere il calcolo e la visualizzazione dei risparmi energetici che si realizzano grazie all’ utilizzo dell’XRAN, la soluzione tecnologica di JMA Wireless che sostituisce i tradizionali nodi di rete, permettendone la realizzazione di uno condiviso tra i diversi operatori a cui INWIT mette a disposizione la soluzione di micro-copertura con sistemi DAS (Distributed Antenna System).

Domanda di traffico in crescita costante

La domanda di traffico dati dei cellulari è sempre maggiore e questo comporta un adeguamento delle reti di copertura cellulare con sistemi DAS e con un numero sempre crescente di nodi di rete da implementare. La sfida di INWIT è quella di ridurre l’incremento sempre maggiore del consumo energetico dei nodi di rete tradizionali e, grazie alla soluzione XRAN di JMA Wireless, realizzare una riduzione delle emissioni di CO 2 , rendendo la telefonia mobile sempre più eco sostenibile.

Cosa fa la app

La nuova app evidenzia il risparmio energetico rispetto a nodi di rete tradizionali ed allo stesso tempo anche il risparmio economico della spesa per l’energia, le emissioni di CO 2 che sono state evitate e il numero di alberi risparmiati tramite opportune equivalenze ricavate dalla letteratura.

Il risparmio energetico della soluzione XRAN è calcolato rispetto a nodi di rete tradizionali e considera il risparmio di energia elettrica consumata in aggiunta al riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria. In media si può raggiungere ogni anno un risparmio energetico pari a oltre 4.000kWh per ogni cella.

Risparmiati 600 euro all’anno per ogni cella

Questo valore corrispondente a 600€ risparmiati in bolletta per ogni cella e per ogni anno, considerando un valore medio pari a 0,15€/kWh come costo dell’elettricità nei vari paesi europei secondo le stime Eurostat.

L’app ha anche un aspetto “green”: è in grado di calcolare l’impatto ambientale con l’utilizzo di questo tipo di soluzione. Grazie al minor consumo energetico della soluzione XRAN vengono calcolate le emissioni di CO 2 evitate con l’equivalenza tra le tonnellate di CO 2 prodotte per ogni kWh di energia. Allo stesso tempo le emissioni di CO 2 evitate possono essere tradotte in alberi non necessari ad assorbire le emissioni degli impianti di trasmissione.

L’utilizzo della soluzione XRAN nei sistemi INWIT rappresenta un’importante collaborazione tra due primarie realtà del settore della telefonia mobile nazionale, che congiuntamente stanno perseguendo obiettivi di risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale delle connessioni wireless che saranno sempre più diffuse sul territorio nazionale, anche in funzione dello sviluppo della tecnologia 5G.

Per approfondire:

‘5G: Sostenibilità ambientale e obiettivi Green per le reti di telecomunicazioni’. Guarda l’Executive Webinar di Key4biz