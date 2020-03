Il DAS di JMA Teko aumenta la sua flessibilità grazie all’unica piattaforma ‘software-defined’ presente sul mercato

La nuova Remota radio di JMA Teko supporta fino a 5 bande di frequenza che possono essere attivate via software da remoto, creando così una flessibilità unica per la industry.

JMA Teko, la società specializzata in nuove tecnologie per reti 4G e 5G, ha ampliato il suo portafoglio di soluzioni software di prossima generazione, annunciando una nuova remota radio, completamente configurabile via software. Si tratta di una unità remota software-defined a 5 bande (SDRU – Software Defined Radio Unit) disegnata per la piattaforma proprietaria TEKO DAS.

Per realizzare nuove soluzioni all’avanguardia e a basso costo, oggi è necessario produrre sistemi che prevedano percorsi integrati e flessibili di upgrade tecnologici.

Le SDRU di JMA rispondono in modo diretto a questo requisito fondamentale, permettendo lo sviluppo di impianti di copertura radiomobile nei quali sia le bande di frequenza sia le potenze possano essere definite in passi successivi, con attivazioni via software da remoto, eliminando la necessità di attivare tutte le bande dal primo giorno di funzionamento.

La possibilità di rimandare ad un secondo momento l’aggiunta di ulteriore capacità di banda consente agli utilizzatori della piattaforma TEKO DAS di sviluppare soluzioni vantaggiose per rispondere a necessità immediate di connettività, mantenendo la capacità di aggiornamento futuro della banda e di ulteriore capacità e funzioni in relazione alle concrete necessità del momento.

Utilizzando le nuove remote radio SDRU, quindi, è possibile aumentare la larghezza di banda e quindi la capacità del sistema con un semplice aggiornamento da remoto del software.

Come ulteriore beneficio, le finestre di manutenzione vengono minimizzate. Altre voci di costo importanti, quali l’intervento dei tecnici in campo per riconfigurare le remote radio, effettuare nuovamente il commissioning dell’impianto, e nuovi cablaggi, sono eliminate, permettendo così di risparmiare tempo e spese, sia sul fronte dei costi che degli investimenti.

A proposito di JMA

JMA è una società statunitense specializzata in progettazione e produzione di tecnologie wireless con più di 20 sedi a livello globale, tra le quali spicca il centro di R&D e di produzione di Castel San Pietro Terme (BO), che costituisce il Bologna Technology Center del gruppo JMA Wireless. JMA realizza sistemi di comunicazione di nuova generazione e fornisce le più potenti tecnologie per reti 4G e 5G a livello globale. Le soluzioni XRAN™ di JMA sono all’avanguardia e rappresentano l’unica piattaforma RAN software-defined al 100% presente nella industry, in combinazione con TEKO™ DAS, e altre tecnologie di distribuzione RF. La piattaforma millimetrica IOTA di JMA fornisce le migliori soluzioni radio per sistemi indoor 5G.

