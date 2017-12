Di Stefano Pepe

Dario Flaccovio Editore

Pubblicato: 10 novembre 2014

Pagine: 144

ISBN: 9788857903958

Prezzo: € 15,00

È la primavera del 1993, il World Wide Web esce dal CERN di Ginevra per avviare lo sconvolgente cambiamento di come l’umanità comunica e si informa. Nella primavera del 2009 inizia a diffondersi un nuovo protocollo che sembra averne la stessa potenza, ma applicata all’economia e la finanza. Si chiama Bitcoin, la moneta di bit Investito del ruolo di “Internet del denaro“, questo fenomeno parte dal deep web e dalle community libertarie per offrire un nuovo modo di produrre e scambiarsi ricchezza, saltando intere filiere d’intermediari che dal baratto in poi hanno accompagnato l’umanità fino ai giorni nostri.

Stati, banche centrali e grandi gruppi finanziari sono indecisi se combatterlo o tentare di domarlo. Nel frattempo un numero sempre più grande di piccoli commercianti, famiglie, scuole e università ne diffondono incontrollate uso e filosofia.

“Investire Bitcoin” è una guida introduttiva per questo affascinante fenomeno, il primo passo per avere una visione multidisciplinare del suo funzionamento, capace di intersecare impercettibilmente questioni economico-finanziarie, tecnologiche e legali come mai si era visto fino ad ora.

Stefano Pepe, è fondatore e CEO di Bitquota.