Instabilità su tutte le regioni, ancora fresco per il periodo (Video)

Previsioni del tempo per martedì 20 aprile.

Al Nord

Giornata caratterizzata da instabilità: al mattino cieli sereni o irregolarmente nuvolosi al nord-est. Peggiora al pomeriggio con precipitazioni sparse specie sui rilievi, più asciutto in pianura. In serata residue piogge e neve oltre i 1000-1300 metri sulle Alpi.

Al Centro

Mattinata caratterizzata da cieli per lo più sereni sulle regioni Tirreniche, qualche nube in più tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio attese precipitazioni su tutta la dorsale Appenninica e localmente sulle pianure di Toscana e Lazio. In serata fenomeni in esaurimento sull’Appennino, più asciutto in nottata.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino qualche precipitazione su Campania e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Instabilità pomeridiana su tutti i settori, più localizzata sulle Isole Maggiori. In serata avremo ancora piogge su Molise, Puglia e Basilicata in rapido esaurimento.

Temperature

Minime stazionarie o in calo, massime in aumento.