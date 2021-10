Aria fredda ha raggiunto l’Italia, portando precipitazioni in alcuni casi intense e calo termico diffuso. Domani ancora instabile.

Al Nord

Al mattino molte nubi ma con tempo asciutto, locali fenomeni in Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampie schiarite al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi al Nord-Est.

Al Centro

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali su Umbria, Marche, Abruzzo e settori interni del Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge e temporali sui medesimi settori. In serata residue piogge su Umbria, Marche e Abruzzo, variabilità asciutta su Lazio e Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo instabile con piogge sparse specie sul versante adriatico, bel tempo in Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, asciutto solo in Sardegna. In serata residue piogge sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove