Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

Previsioni del tempo per venerdì 6 maggio.

Al Nord

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con piogge sparse specie su Liguria e Friuli. Tra pomeriggio e sera tempo instabile soprattutto sulle Alpi ma con fenomeni in sconfinamento anche su pianure di Veneto e Friuli.

Al Centro

Giornata all’insegna del tempo stabile al Centro con cieli irregolarmente nuvolosi per nubi in transito sia al mattino che al pomeriggio. Locali piogge non escluse tra Toscana e Umbria. Migliora ovunque in serata.

Al Sud e sulle Isole

Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Sicilia occidentale. Piogge sparse sulla Sicilia anche al pomeriggio mentre altrove avremo variabilità asciutta. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata ovunque.

Temperature

Minime e massime stabili o in aumento.

Tendenza per il fine settimana

Nella giornata di sabato un promontorio anticiclonico si eleverà sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo stabili in Italia specie al centro Sud.

Temperature in aumento fino a qualche grado al di sopra delle medie del periodo. Il tempo si manterrà stabile anche nella seconda parte del week end con un ulteriore aumento delle temperature specie al Sud a causa dell’aria in risalita dal Nord Africa che potrebbe portare i termometri fino a 30°C.