Instabile al Nord e Sardegna domani (video)

Al Nord

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto su Emilia Romagna e Pianure del Triveneto. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Alpi e prealpi, più asciutto altrove. In serata residui fenomeni sulle alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Centro

Al mattino cieli tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata ancora tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Stabilità diffusa al mattino con prevalenza di cieli sereni, nuvolosità in Sardegna ma con tempo asciutto. Al pomeriggio più instabile con qualche pioggia in Sardegna, cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo buono con cieli sereni o poco nuvolosi, ma ancora piogge sparse in Sardegna.

Temperature

Minime stabili o in lieve calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento altrove; massime generalmente stabili o in lieve rialzo.