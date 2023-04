Il mercato mondiale delle tecnologie smart city

Il mercato mondiale delle tecnologie smart city è in piena ripresa dopo l’emergenza Covid-19, che non è finita, ma certamente possiamo considerare sotto controllo. Secondo il nuovo Rapporto di Guidehouse Insights i ricavi di questo settore passeranno dai 121,1 miliardi di dollari attesi per la fine del 2023 ai 301,2 miliardi di dollari del 2032.

La domanda di infrastrutture avanzate, anche energetiche, la trasformazione digitale e le strategie di decarbonizzazione, sono i driver di questa crescita, che potrebbe raggiungere un tasso medio annuo del +11% nel periodo considerato (Cagr 2023-2032).

Città luoghi di cambiamento e crescita

Le città rappresentano dei luoghi particolari, molto sensibili al cambiamento, in cui ogni transizione, da quella digitale a quella energetica, passando per l’ecologica, ricevono maggiore attenzione da parte dei cittadini, dei decisori politici e delle imprese, maggiori risorse finanziarie e possono con maggior facilità trovare anche le soluzioni più giuste da adottare per superare le sfide del presente e del futuro.

La qualità del servizio di trasporto pubblico locale, l’efficienza dei servizi pubblici in generale (in particolare della Pubblica Amministrazione, sanità e istruzione comprese), le necessità abitative, l’edilizia e le costruzioni, l’offerta di spazi verdi, di intrattenimento, di infrastrutture per la mobilità elettrica e alternativa (tra cui la mobilità aerea urbana, con i vertiporti per i droni eVTOL), dalla bicicletta ai percorsi pedonali, l’abbattimento degli inquinanti, i livelli di efficienza energetica, sono tutti obiettivi di altrettanti progetti pubblici e privati che favoriranno negli anni a venire la crescita del mercato delle soluzioni smart city in tutto il mondo.

Mercato mondiale delle operazioni di fusione e acquisizione multisettore TMT

Prova indiretta ne è il valore delle operazioni di fusione (M&A) e acquisizione nel mercato mondiale TMT (Tecnologie, media e telecomunicazioni) dell’ultimo anno. Secondo stime GlobalData, infatti, questo settore ha raggiunto i 754 miliardi di dollari, con gli Stati Uniti che da soli valgono il 70% di questo mercato mondiale (510 miliardi di dollari di operazioni M&A nel settore TMT).

L’Europa segue al secondo posto, con 163 operazioni e un valore complessivo di 136 miliardi di dollari (18% del totale), mentre la Cina da sola mette a segno 47 operazioni M&A per un valore totale di 17 miliardi di dollari (il resto dell’Asia registra 94 accordi per 46 miliardi di dollari di valore, assieme Cina e Asia non superano l’8% del totale).

Le tecnologie principali attorno a cui si è svolto il maggior numero di operazioni di fusione e acquisizione TMT sono il segmento software e servizi, che ha generato 291 operazioni per 431 miliardi di dollari di valore (il 58% del totale).

Segue l’hardware, con 138 operazioni M&A globali per 134 miliardi di dollari di valore complessivo. Chiude il segmento internet e media, che vale 136 operazioni per un valore globale di 127 miliardi di dollari.

Il futuro delle smart city è connettività, sostenibilità ed efficienza energetica

Tutte voci chiave per il mercato smart city, che si concentra principalmente su infrastrutture e servizi di connettività e di efficientamento energetico (che si tira dietro le fonti energetiche rinnovabili), reti di comunicazione/telecomunicazione (come il 5G) e tecnologie avanzate (tra cui intelligenza artificiale, machine learning, blockchain, robotica e internet delle cose).

Voci che si portano dietro numerose iniziative e programmi di interventi (e incentivi o agevolazioni), nuovi modelli di business, piani di finanziamento e di investimento, anche partnership pubblico private, che rapidamente cresceranno, superando la vecchia fase di deficit finanziario, che ha tanto caratterizzato le strategie precedenti e che di fatto ha zavorrato il mercato smart city di questi ultimi anni.