L’invito della Commissione è rivolto alle amministrazioni pubbliche e le imprese per sviluppare nuovi strumenti e servizi di cybersecurity per le infrastrutture critiche, in particolare le reti 5G. La guerra ibrida in corso impone all’Ue una nuova strategia di cyberdifesa comune, sia militare, sia civile.

Cyber attacchi in crescita con la guerra ibrida

Il conflitto in Ucraina, il coinvolgimento dell’Alleanza atlantica o Nato, lo scontro tra Stati Uniti e Cina, le sempre più aggressive scorribande dei cyber criminali (dietro cui spesso si nascondono attori statali), sono alcuni degli elementi chiave che definiscono questo quadro globale di guerra ibrida. Al centro degli attacchi ci sono sempre di più le infrastrutture strategiche.

A livello europeo certamente la Commissione ha accelerato il processo di potenziamento della cybersecurity, dotando i Paesi membri di nuovi strumenti e soluzioni di difesa e resilienza da questi attacchi informatici altamente pericolosi soprattutto per la sicurezza pubblica, perché possono colpire anche le infrastrutture critiche, come quelle energetiche (gas e luce) ed idriche, delle telecomunicazioni e delle comunicazioni digitali, strade, ponti, dighe, reti ferroviarie, porti e aeroporti.

L’attacco russo alla rete satellitare KA-SAT, che ha interrotto le comunicazioni per diverse autorità pubbliche così come per le forze armate ucraine, è un esempio del fatto che gli operatori civili e quelli della difesa dipendono ampiamente dalla stessa infrastruttura critica, che deve quindi, e sempre più, essere messa in sicurezza.

I bandi Ue per la protezione delle infrastrutture critiche

Per questo è fondamentale aumentare la cooperazione degli Stati dell’Unione europea e gli investimenti nella ciberdifesa per rafforzare la capacità di prevenzione, rilevamento, deterrenza, recupero e difesa dagli attacchi informatici.

Per favorire questo percorso, la Commissione europea ha lanciato un invito alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e alle altre organizzazioni a presentare proposte e progetti per sviluppare soluzioni innovative in ambito di cybersecurity.

Le risorse finanziarie ammontano a 176,5 milioni di euro e i bandi saranno aperti fino al 15 febbraio 2023.

L’invito è a proporre soluzioni per la difesa informatica delle infrastrutture critiche dell’Unione e in particolare delle reti 5G per rendere più sicuri sistemi e servizi.

La Commissione ha capito bene da tempo che il cyberspazio non ha confini e frontiere, quindi è centrale per la difesa comune iniziare a collaborare in maniera proficua, condividendo informazioni, strumenti e risorse, perché basta un solo punto debole dove per chi attacca è possibile fare breccia per mettere in pericolo tutti gli altri.

Europa tra cybersicurezza e cyberdifesa

Per questo l’Europa si vuole dotare di una nuova “EU Cyber Defence policy”, accompagnata anche da un “Action Plan on Military Mobility 2.0”, tesa a migliorare i sistemi di cyber difesa comuni attraverso quattro percorsi strategici.

Il primo, agendo assieme per rafforzare la cybersecurity a partire dal miglioramento dei meccanismi di coordinamento e di condivisione delle informazioni; il secondo, mettendo in sicurezza l’ecosistema di difesa dell’Unione e lavorando ulteriormente alla normazione e certificazione della cibersicurezza per mettere al riparo sia il settore civile, sia quello militare.

Gli Stati membri, inoltre, devono aumentare considerevolmente gli investimenti in capacità militari di ciberdifesa moderne, e qui siamo al terzo percorso, collaborando tramite le piattaforme di cooperazione e i meccanismi di finanziamento disponibili a livello Ue, quali la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e il Fondo europeo per la difesa.

Lìultimo percorso è dedicato alla stretta di partenariati per superare le sfide comuni della cybersicurezza, anche rafforzando la cooperazione UE-NATO e la capacità di cyberdifesa comune.

recentemente, infine, l’Europarlamento ha approvato l’accordo tra colegislatori sulla nuova direttiva per la cybersecurity europea, la Nis 2, che sostituirà l’attuale direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

La Nis 2, in sintesi, stabilirà la base per le misure di gestione del rischio di sicurezza informatica e gli obblighi di segnalazione in tutti i settori coperti dalla direttiva, come l’energia, i trasporti, la salute e le infrastrutture digitali.