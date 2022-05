Infocivica, Democrazia futura e Key4biz presentano l'executive webinar "Geopolitica, media e (dis)informazione nella guerra in Ucraina: un bilancio provvisorio. I riflessi politici del conflitto in Italia e in Europa".

La transizione economica ed ecologica per un futuro sostenibile era la linea scelta dall’Europa per un’uscita virtuosa dalla pandemia. Bruscamente interrotta dall’operazione militare speciale condotta dalla Russia contro l’Ucraina dal 24 febbraio 2022 contro il diritto internazionale, che ha fatto dell’Europa un teatro di guerra, ha modificato il corso delle relazioni geopolitiche e ha riportato indietro l’orologio della storia, mentre le lancette dell’orologio dell’apocalisse, secondo il Bulletin of the Atomic Scientist, sono a soli 100 secondi dalla mezzanotte, l’ora più pericolosa dal 1947.

Nel webinar organizzato da Infocivica, Democrazia futura e Key4biz, in programma il 5 maggio alle ore 11, sono stati presentati i contributi che compongono il numero trimestrale di Democrazia futura in uscita, già pubblicati online su Key4Biz.it e sono stati discussi i diversi aspetti del conflitto, per tracciarne un primo bilancio e per valutarne gli effetti politici in Italia e in Europa.

Ha introdotto e moderato:

Giampiero Gramaglia, già presidente di Infocivica

Hanno partecipato: