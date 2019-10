Visibilità e social network. E’ questo il binomio perfetto per diventare influencer, i cosiddetti nuovi imprenditori dei social media.

Proprio per questo l’Avvocato Ferdinando Perri ha deciso di focalizzare il suo lavoro sul mondo degli influencer, content Creator e influencer marketing, al fine di conoscere e studiare quelle che sono le problematiche giuridiche e poter offrire una adeguata tutela legale per ottenere il riconoscimento di una nuova attività lavorativa, tutelata e lanciata come occasione di lavoro e di crescita imprenditoria e sociale, un nuovo modo di fare impresa.

Sulla scia di questa nuova iniziativa, Perri vuole porre l’attenzione sul contenuto che si vuole vendere in quanto il web è uno strumento formidabile per fare business ed avere visibilità, ma come ogni altro business va trattato con estrema serietà e professionalità.

IgersItalia

L’innovazione del progetto, che crea un passaggio tra due diversi modi di pensiero come l’inflessibilità di una legge e i nativi digitali, è stato riconosciuto da IgersItalia, la più grande community legata alla comunicazione visiva, attraverso una convenzione che offrirà tutela e supporto legale sia all’Associazione che a tutti gli associati.

Nello specifico l’Associazione riconosce e tutela i professionisti, ma anche gli appassionati, specializzati nella produzione di contenuti digitali, oltre a promuovere le eccellenze attraverso il canale di Instagram.

Igers Italia è stata la prima realtà a condividere il progetto conferendo a Perri l’incarico di Avvocato agli iscritti della Piattaforma di Igers Italia.