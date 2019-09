In Germania Vodafone porta il 5G allo stadio in Bundesliga

Il 5G entra per la prima volta allo stadio di calcio in Germania, dove lunedì sera il nuovo standard di comunicazione è stato testato in occasione della partita fra Wolfsburg e Hoffenheim.

Il 5G entra per la prima volta allo stadio di calcio in Germania, dove lunedì sera il nuovo standard di comunicazione è stato testato alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, in occasione della partita fra Wolfsburg e Hoffenheim.

Per la cronaca, il match è finito 1 a 1, un pareggio non certo memorabile se non per il fatto che spettatori e giornalisti hanno potuto per la prima volta vedere la partita sullo smartphone, grazie all’accordo fra Vodafone e la Lega Calcio tedesca (DFL) per la realizzazione di una app dedicata. La app consente ai fruitori di cliccare sui giocatori e ottenere statistiche in tempo reale, mentre la partita scorre sullo schermo in diretta, e di vedere ad esempio la velocità media, i passaggi completati e le conclusioni realizzate durante la partita in corso da ogni singolo giocatore in campo.

La Lega Calco tedesca sfrutta l‘enorme quantità di dati registrati durante ogni partita per alimentare la app da tutte le posizioni possibili e immaginabili sul campo di gioco. Informazioni su gol, passaggi e falli vengono raccolti in occasione di ogni match e girati poi alla filiale della Lega calcio Sportec Solutions.

Di fatto, grazie alla nuova app, spettatori e giornalisti in tribuna puntano il loro dispositivo verso il campo di gioco e sullo schermo compare la diretta del match, con in più una serie di dati statistici dettagliati. Basta un clic su un giocatore per avere tutte le statistiche sulla sua performance. Lo stadio di Wolfsburg è il primo attrezzato in 5G per completare la fruizione della partita con informazioni aggiuntive.