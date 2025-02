Iliad Group investe 3 miliardi di euro nell’Intelligenza Artificiale

Nel quadro dell’AI Action Summit in corso a Parigi, il Gruppo iliad conferma la sua ambizione di essere market leader nello sviluppo dell’AI in Europa e decide di investire 3 miliardi di euro in una infrastruttura dedicata all’AI (dai data center alla potenza computazionale), per livelli di ricerca e applicazione.

OpCore – La piattaforma di data center indipendente leader in Europa

OpCore, la sussidiaria che gestisce i 13 data center del Gruppo, investirà 2,5 miliardi di euro per rafforzare la sua posizione di leader europeo nei data center hyperscale, che sono utilizzati in particolare per le risorse di elaborazione AI. Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo ha stretto una partnership con InfraVia, una delle principali società di private equity indipendenti in Europa. Grazie a questa partnership, OpCore avrà diverse centinaia di megawatt di capacità nel breve termine e l’obiettivo a lungo termine è quello di costruire diversi gigawatt di capacità in tutta Europa.

Scaleway: la più grande capacità di elaborazione AI disponibile commercialmente in Europa

Tramite Scaleway, la sua sussidiaria di provider cloud B2B, il Gruppo ha anche investito nella più grande capacità di elaborazione AI disponibile sul mercato commerciale in Europa. Ciò significa che quasi 5mila GPU di alto livello vengono offerte alle aziende per addestrare e utilizzare i loro modelli. Tra i nomi noti che hanno riposto la loro fiducia in Scaleway ci sono Mistral AI, H e Photoroom. Grazie a Scaleway, i migliori modelli open source, Llama (Meta), Moshi (Kyutai) e ora DeepSeek, sono disponibili per tutte le aziende in un ambiente cloud sovrano e sicuro.

Free e Mistral AI: una partnership che democratizza l’AI

Oggi, Free e Mistral AI hanno annunciato una partnership senza precedenti in Francia. Collaborando con Mistral AI, Free è diventata la prima compagnia telefonica in Francia a offrire a tutti i suoi abbonati mobili un assistente AI, con un’offerta esclusiva gratuita di 12 mesi per le Chat Pro, la nuova versione premium dell’assistente AI sviluppato da Mistral AI. Ciò significa che i 15,5 milioni di abbonati di Free in Francia potranno utilizzare, senza costi aggiuntivi, uno strumento AI all’avanguardia sviluppato da un campione francese e leader europeo nell’IA.

Kyutai: il primo laboratorio indipendente di iniziativa privata in Europa dedicato alla scienza aperta dell’IA

La ricerca scientifica ha un ruolo fondamentale da svolgere nella costruzione dell’universo dell’AI, che si sta evolvendo alla velocità della luce. Ecco perché, verso la fine del 2023, il Gruppo iliad ha co-fondato Kyutai, un laboratorio di ricerca sull’AI open-science senza scopo di lucro, iniettando 100 milioni di euro in questa impresa al momento della sua creazione. Il modello open source, che il Gruppo ha sempre sostenuto, è uno strumento cruciale nella corsa all’AI ed è ora supportato da tutti gli attori del mercato. A luglio 2024, il team di Kyutai, composto da alcuni dei migliori ricercatori di AI al mondo, ha presentato Moshi, un modello di AI open source con capacità vocali senza precedenti.

Cosa è Hibiki per la traduzione simultanea

E ieri, Kyutai ha lanciato Hibiki, una tecnologia vocale innovativa per la traduzione simultanea. Hibiki, che in giapponese significa eco, traduce in tempo reale preservando la voce del parlante e adattando in modo ottimale il suo ritmo al contenuto semantico del discorso di partenza. Produce una traduzione orale e scritta simultanea nella lingua di destinazione. Attualmente addestrato per la traduzione dal francese all’inglese, Hibiki sta superando le prestazioni all’avanguardia in questo compito, in termini di qualità della traduzione, fedeltà della voce del parlante e naturalezza. Grazie al suo semplice processo di inferenza, è compatibile con l’utilizzo in tempo reale sul dispositivo. Questo lancio segna un nuovo traguardo nelle tecnologie vocali, aprendo nuove opportunità di comunicazione e accessibilità.

Thomas Reynaud, CEO del Gruppo iliad, ha detto: “Da diversi anni ormai nel Gruppo iliad crediamo nel potere dell’intelligenza artificiale, motivo per cui abbiamo deciso di dedicarle le risorse necessarie. Stiamo investendo 3 miliardi di euro nell’intera catena del valore, dai data center alla potenza di calcolo e alla ricerca scientifica aperta, e stiamo democratizzando l’AI attraverso la nostra partnership con Mistral. Il motivo per cui abbiamo intrapreso così tante iniziative negli ultimi tre anni è perché sappiamo che è un momento decisivo, in cui si gioca il futuro della nostra società”.

