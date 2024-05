I nostri cugini, con due fotografie col loro Presidente all’Eliseo, hanno finanziato Mistral per 113 milioni nel 2023 ed H con 220 milioni nel 2024. Per chiudere il quadro sulla Francia, Mistral AI, un anno dopo, è valutata 6 miliardi (da confrontare con la scala italiana sopra). Per dare una scala di riferimento, in Italia si annuncerà un piano di investimenti AI di 200 milioni per 5 anni. L’investimento singolo su AI in Italia forse rasenta i 2 milioni, forse.

A Parigi, c’è un’azienda appena nata, si chiama H ed ha un sito dove non c’è scritto nulla, se non che vogliono sviluppare l’AGI https://www.hcompany.ai.

Diciamola in un altro modo: un’azienda dal nulla, 3 ragazzi francesi che hanno lavorato in DeepMind, aiutati da BPIFrance (la CdP francese) ha avvicinato investitori molto importanti che, tramite anche un fondo US, hanno investito tra i 20 ed i 50 milioni ciascuno, per metterne insieme 220.

I 3 ragazzi francesi hanno effettivamente lavorato in aziende US, ma non sarà questo il motivo della raccolta. Basta un check veloce per vedere che sono i 14esimi firmatari di paper assortiti, e nemmeno di quelli importanti davvero.

Il Claim è quello di OpenAI, che nonostante i billions, dall’AGI si sta piuttosto allontanando che avvicinando. Non sarà il motivo per cui la raccolta fondi avrà avuto successo.

H dichiara che deve assumere 25 persone, e se non deve pagarli 10 milioni cadauno, non sarà nemmeno questo il motivo della raccolta.

Al VivaTech di Parigi, Scaleway (cloud provider di iliad, un po’ come fosse la nostra Noovle o la nostra Aruba) ha appena annunciato di aver siglato un accordo con la H per una grande quantità di calcolo per training.

Ricapitolando

BPIFrance (la CdP francese) ha messo soldi, per attirare investitori importanti, ed ha spinto 3 ragazzi (francesi) a raccogliere 220 milioni di euro, di cui una buona parte andranno ad un Cloud Provider nazionale, la ScaleWay (francese).

Bravi i francesi, comunque vada, nella peggiore delle ipotesi hanno attratto capitali dall’estero per far crescere un loro provider Cloud nazionale ed avranno a breve un ulteriore modello di grandi dimensioni nazionale dopo quello della Mistral AI.

Effettivamente, H e Mistral, AI startup francesi, hanno in comune un’altra cosa: una bella foto con il loro premier Macron, scattata qualche mese prima della raccolta che ha fruttato centinaia di milioni anche fuori dalla Francia, oltre alla spinta statale di BPIFrance (la loro CdP).

I nostri cugini, con due fotografie col loro Presidente all’Eliseo, hanno finanziato Mistral per 113 milioni nel 2023 ed H con 220 milioni nel 2024. Per chiudere il quadro sulla Francia, Mistral AI, un anno dopo, è valutata 6 miliardi (da confrontare con la scala italiana sopra).

A guardare il CV dei 3 ragazzi, quella che viene venduta per AGI, sarà Agentic AI, una tecnologia del 2019, ma poco importa con una foto così ed una banca di Stato alle spalle.

In Europa, appare sempre più evidente che la Francia sta interpretando meglio di altri le opportunità su AI e sembra intenzionata a farlo al suono di round miliardari. Il fatto che il Presidente Macron veda regolarmente il Prof Lecun, forse non è casuale. Chapeau.