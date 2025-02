In corso a Parigi il summit internazionale sull'Intelligenza Artificiale, il presidente Macron annuncia investimenti in Francia per rispondere alla sfida globale, mentre spunta la EU AI Champions Initiative, una iniziativa ad hoc per sostenere le start up del Vecchio Continente. Basterà?

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato piani per investimenti in intelligenza artificiale (IA) in Francia per un totale di 109 miliardi di euro nei prossimi anni, con l’obiettivo di rafforzare la posizione dell’Europa in un settore attualmente dominato da Stati Uniti e Cina.

Questi investimenti includono:

50 miliardi di euro dagli Emirati Arabi Uniti per la costruzione di un nuovo campus per data center.

20 miliardi di euro dalla società canadese Brookfield per sostenere lo sviluppo dell’infrastruttura IA in Francia.

Inoltre, durante il vertice di Parigi sull’IA in corso a partire da oggi, sarà istituito un fondo di investimento no-profit chiamato Current AI, con l’obiettivo di raccogliere 2,5 miliardi di euro in cinque anni per promuovere progetti di IA di interesse pubblico.

Macron ha sottolineato la necessità per l’Europa e la Francia di accelerare gli investimenti in IA per competere a livello globale, evidenziando l’importanza di mantenere l’indipendenza tecnologica europea.

Come Macron intende affrontare la sfida di Trump all’intelligenza artificiale Stargate

In una conversazione esclusiva con Firstpost e France TV, Macron ha annunciato che l’Europa annuncerà un investimento di 109 miliardi di euro nell’IA, in risposta a quanto annunciato dagli Stati Uniti con Stargate.

Il mese scorso, Trump ha annunciato una joint venture di 500 miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture legate all’intelligenza artificiale (IA), chiamando l’iniziativa Stargate. La nuova entità è una joint venture di OpenAI, Oracle e SoftBank e mira a sviluppare l’infrastruttura necessaria per sistemi di IA avanzati.

L’azienda avrà il compito di costruire data center e impianti di generazione di elettricità, entrambi fondamentali per alimentare il panorama dell’IA in rapida evoluzione. Mentre l’investimento iniziale è di 100 miliardi di dollari, potrebbe espandersi a 500 miliardi di dollari. Il progetto è incentrato in Texas, con la costruzione dei primi 10 data center già in corso.

Macron ha osservato che nella joint venture europea, anche gli Emirati Arabi Uniti contribuiranno in modo significativo. “Loro (gli Emirati Arabi Uniti) creeranno enormi data center e saranno presenti anche aziende americane, canadesi e francesi”, ha detto. “L’Europa crescerà più velocemente, anche la Francia accelererà”, ha osservato Macron.

Parte oggi la EU AI Champions Initiative: previsti investimenti per 150 miliardi

Nel contempo, parte in Europa la EU AI Champions Initiative, una iniziativa volta a sostenere un ecosistema europeo di start up. Lunedì, la società di venture capital General Catalyst ha dichiarato al Financial Times di essere a capo di un gruppo di investimento più ampio che prevede di spendere 150 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per implementare l’intelligenza artificiale nelle aziende, investire in start-up europee di intelligenza artificiale e costruire infrastrutture critiche nella regione.

Il piano, denominato EU AI Champions Initiative, è concepito per “stabilire l’Europa come leader mondiale nell’intelligenza artificiale”. Tra gli altri investitori di private equity e venture capital che hanno aderito all’iniziativa figurano KKR, Blackstone, EQT, CVC e DST Global. Alcuni dei piani di spesa specifici degli investitori devono ancora essere determinati e sono subordinati all’identificazione delle opportunità di investimento, nonché ad altri fattori come la regolamentazione.

Il progetto è sostenuto anche da oltre 60 aziende europee, tra cui la casa automobilistica tedesca Volkswagen, il servizio di streaming musicale svedese Spotify e il gruppo di investimento italo-olandese Exor. Queste aziende si impegnano ad “accelerare e adottare” l’intelligenza artificiale, ma non si sono impegnate a stanziare spese specifiche per la tecnologia.

Si prevede che i gruppi uniranno le forze per presentare a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, nuove raccomandazioni politiche volte a ridurre la burocrazia per armonizzare e semplificare le leggi dell’UE in materia di intelligenza artificiale e dati.

Jeannette zu Fürstenberg, amministratore delegato di General Catalyst, ha detto di aver radunato personalità dell’industria europea per investire nell’intelligenza artificiale europea, aggiungendo: “Abbiamo ricevuto sveglia e ora stiamo deregolamentando, ci stiamo attivando, ci stiamo preparando”.

Le startup europee sono da tempo indietro rispetto alle loro controparti statunitensi e cinesi, poiché devono affrontare una dura battaglia a causa di finanziamenti insufficienti, accesso alla potenza di calcolo e mancanza di chiarezza su come applicare le normative.

Oggi e domani a Parigi il summit sull’AI

Oggi e domani, leader politici e imprenditori di tutto il mondo si incontreranno a Parigi per un Summit d’azione sull’intelligenza artificiale (IA).

Il summit si terrà oggi e domani al Grand Palais e all’Eliseo e segue la scia degli incontri di Bletchley Park e di Seul, che hanno iniziato a fare il punto sulle sfide, sia tecnologiche che umane, rappresentate dall’emergere di strumenti come ChatGPT (lanciato dagli Stati Uniti nel 2022).

Tuttavia, nel frattempo la corsa dei Paesi per frenare l’intelligenza artificiale ha subito un rallentamento.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha revocato le restrizioni all’intelligenza artificiale imposte dal suo predecessore Joe Biden e la sua amministrazione non invierà alcun rappresentante del National Security Institute degli Stati Uniti a Parigi.

Donald Trump ha lanciato anche il progetto “Stargate”, a cui parteciperà OpenAI, che punta a sviluppare l’intelligenza artificiale entro il 2029 con investimenti fino a 500 miliardi di dollari.

A fine gennaio l'avvento di DeepSeek

A fine gennaio l’avvento di DeepSeek

A fine gennaio, il gruppo cinese DeepSeek ha sorpreso il mondo presentando un’intelligenza artificiale generativa con una potenza equivalente a quella di ChatGPT ma più economica e molto meno dispendiosa in termini energetici, sfidando i suoi concorrenti ad accelerare il passo in termini di innovazione.

È in questo contesto che il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il vicepremier cinese Zhang Guoqing si incontreranno a Parigi per discutere anche dell’enorme fabbisogno energetico generato dall’intelligenza artificiale, in un momento in cui stiamo lottando contro il cambiamento climatico.

È in fase di preparazione una dichiarazione non vincolante.

Mentre l’Europa cerca di trovare la quadra in questo contesto e di imporre una sua visione, la Francia chiede che le normative europee siano applicate in modo sufficientemente flessibile da non ostacolare le ambizioni dei suoi campioni nazionali di tecnologia.

“L’intelligenza artificiale non può essere il Far West”

“Si tratta di stabilire le regole del gioco. L’intelligenza artificiale non può essere il Far West”, ha affermato Emmanuel Macron in un’intervista alla stampa quotidiana regionale la scorsa settimana.

“C’è il rischio che alcune persone decidano di non avere regole e questo è pericoloso. Ma c’è anche il rischio opposto, se l’Europa si dà troppe regole“, ha sostenuto. “Non dobbiamo avere paura dell’innovazione.”

Il vertice di Parigi: agenda fitta

Il vertice di Parigi è preceduto da giornate scientifiche che riuniscono ricercatori ed economisti, eventi culturali e incontri politici.

Emmanuel Macron ha annunciato domenica su France 2 un totale di 109 miliardi di investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale in Francia “nei prossimi anni”, una dotazione che comprende un investimento da parte degli Emirati Arabi Uniti fino a 50 miliardi e 20 miliardi da parte della canadese Brookfield.

Il presidente francese ha cenato domenica con il primo ministro canadese Justin Trudeau, il cui Paese è coinvolto, come circa altri quaranta, nel Partenariato globale per l’intelligenza artificiale.

“La cosa importante è come mettiamo l’intelligenza artificiale al servizio dei cittadini, come la classe media e i piccoli imprenditori possono sentirsi coinvolti e più potenti”, ha affermato Justin Trudeau.

“Vogliamo innovare e muoverci rapidamente, vogliamo essere tutti in gara”, ha detto Emmanuel Macron accanto al leader canadese, ricordando l’importanza di “vedere chiaro” nell’uso di questo strumento.

Secondo l’ordine del giorno presidenziale, il presidente francese incontrerà lunedì Zhang Guoqing e martedì vedrà JD Vance.

Per quanto riguarda il lato commerciale, sono attesi a Parigi il CEO di Alphabet Sundar Pichai e il CEO di OpenAI Sam Altman.

Lunedì è prevista una cena all’Eliseo, alla vigilia della sessione plenaria del Grand Palais presieduta congiuntamente da Emmanuel Macron e dal primo ministro indiano Narendra Modi. Per le aziende, il martedì viene organizzato un Business Day presso la stazione F.

Arthur Mensch, amministratore delegato della startup francese Mistral, ha detto a Reuters che il summit contribuirà a mostrare al grande pubblico i vantaggi dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

