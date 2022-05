Il tempo rimane instabile, con piogge diffuse al Sud (video)

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Deboli piogge al mattino con molte nubi su tutti i settori; al pomeriggio instabilità sui rilievi, con fenomeni intensi su Piemonte e Friuli, più asciutto su Emilia Romagna e Liguria. In serata ancora piogge su Piemonte, Lombardia, Trentino e Triveneto, variabilità asciutta altrove.

Al Centro

Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni Adriatiche, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità su Toscana, Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta sulle restanti zone. In serata residui fenomeni solo sull’Abruzzo, migliora altrove con nuvolosità irregolare.

Al Sud e sulle Isole

Maltempo al mattino con piogge sparse su tutti i settori; molte nubi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse, a carattere temporalesco su Campania e Sicilia. In serata tempo in miglioramento specie su regioni peninsulari e Sardegna, ancora qualche pioggia su Calabria e Sicilia, con cieli coperti.

Temperature

Minime stabili o in calo; massime in rialzo al nord, in lieve calo al centro-sud.

Tendenza per la prossima settimana