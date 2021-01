Cieli sempre più sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali e centrali. Tempo ancora instabile invece al meridione, con neve a quote collinari. Temperature in diminuzione.

SITUAZIONE E PROSPETTIVA

Nelle prossime ore sono previste precipitazioni localmente intense su buona parte del Centro Italia con neve in Appennino fino a quote basse. Questa perturbazione raggiungerà anche il Sud tra la sera e la mattina di domani; temperature in calo anche di 4 o 5 gradi sotto media.

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli mostrano un miglioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni, che potrebbe riguardare progressivamente tutta la penisola: un promontorio anticiclonico

dovrebbe infatti espandersi tra la Penisola Iberica ed il Mediterraneo occidentale interessando anche l’Italia.

Previsioni meteo per martedì 26 gennaio

AL NORD

Ampi spazi di sereno al nord nel corso delle ore diurne, con locali addensamenti al pomeriggio. In serata condizioni meteo invariate, con nuvolosità irregolare sulle zone pedemontane e qualche fiocco a bassa quota sulle Alpi di confine del Trentino-Alto Adige.

AL CENTRO

Giornata nel complesso stabile sui settori centrali, con cieli sereni su tutte le regioni e residue precipitazioni sull’Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto e qualche nube in transito nella notte da nord.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile su tutti i settori con acquazzoni tra Sicilia e Calabria, asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge alternate a schiarite specie sui settori peninsulari. In serata ampi spazi di sereno, con residue precipitazioni su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale. Neve a quote collinari.

TEMPERATURE

In generale calo sia nei valori minimi che massimi.