La 3^ puntata di “LEONARDO a Bologna – conosciamo da vicino il 4^ supercomputer più potente al mondo“: a cosa serve e nuove sfide.

I temi:

Qual è stato il processo di installazione del supercomputer LEONARDO, in funziona da novembre scorso al Tecnopolo di Bologna, come funziona a livello tecnologico, vi mostriamo e spieghiamo il “cuore”, la potenza di calcolo di quasi 250 petaflop (250 milioni di miliardi di calcoli al secondo), il lavoro di squadra per realizzare questo grande orgoglio per la Ricerca europea e LISA, l’upgrade di LEONARDO.

Intervista a:

Daniela Galetti, Head of HPC system management group – Tecnopolo – Cineca

Mirko Cestari, HPC and Cloud technology coordinator – Tecnopolo – Cineca.

Guarda la 1^ puntata: LEONARDO a Bologna – conosciamo da vicino il 4^ supercomputer più potente al mondo: “Pronti ad installare la sua espansione LISA”

Guarda la 2^ puntata: LEONARDO a Bologna – conosciamo da vicino il 4^ supercomputer più potente al mondo: le applicazioni

Guarda la playlist su YouTube con le tre puntate

Per approfondire:

Al via a Bologna il supercomputer europeo ‘Leonardo’: il 4^ più potente al mondo

Dai test per nuovi farmaci sui nostri gemelli digitali a predire alluvioni. Ecco a cosa serve ‘Leonardo’