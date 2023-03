La seconda di tre puntate 3 puntate dal titolo: "LEONARDO a Bologna – conosciamo da vicino il 4^ supercomputer più potente al mondo". Vi facciamo conoscere in quali settori sarà possibile sviluppare le applicazioni (medicina personalizzata, nuovi farmaci, meteo e clima) e come candidarsi per fare Ricerca.

La seconda di tre puntate 3 puntate dal titolo: “LEONARDO a Bologna – conosciamo da vicino il 4^ supercomputer più potente al mondo”. Vi facciamo conoscere in quali settori sarà possibile sviluppare le applicazioni (medicina personalizzata, nuovi farmaci, meteo e clima) e come candidarsi per fare Ricerca. Intervista a: – Gabriella Scipione, Head of Data Management and Analytics group, HPC Department – Massimiliano Guarrasi, Team Leader Production group, HPC departmen, e Giorgia Frumenzio, HPC Scientific Application Engineer.

Guarda la puntata

Guarda la 1^ puntata: LEONARDO a Bologna – conosciamo da vicino il 4^ supercomputer più potente al mondo: “Pronti ad installare la sua espansione LISA”

Per approfondire:

Al via a Bologna il supercomputer europeo ‘Leonardo’: il 4^ più potente al mondo

Dai test per nuovi farmaci sui nostri gemelli digitali a predire alluvioni. Ecco a cosa serve ‘Leonardo’