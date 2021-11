Il tempo migliora definitivamente sull’Italia, con cieli in gran parte sereni e solo qualche nube soprattutto sulle adriatiche.

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.

Al Nord

Al mattino visibilità ridotta per nebbie e nubi basse sulle pianure, cieli pienamente sereni altrove. Al pomeriggio persiste la nuvolosità sulla Val Padana, altrove non sono previste variazioni di rilievo; in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nebbie e nubi basse sui medesimi settori.

Al Centro

Al mattino nuvolosità irregolare sulle coste Marchigiane, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con cieli pienamente soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi persistenti sulle coste Adriatiche.

Al Sud e sulle Isole

Cieli sereni al mattino con qualche addensamento sulle coste settentrionali della Sicilia; al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità e con sole pieno al meridione. In serata ancora tempo asciutto e stabile con cieli sereni.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in aumento da nord a sud.