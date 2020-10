Il maltempo si estende alle regioni centrali nel weekend (Video)

AL NORD

Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con tempo instabile o perturbato specie sulle regioni di Nord-Est. Tra pomeriggio e sera insistono i fenomeni su Triveneto, Romagna e Liguria, migliora altrove con nubi sparse e schiarite.



AL CENTRO

Maltempo al mattino sul Centro Italia con piogge e temporali diffusi, anche intensi su Toscana, Umbria e Lazio. Ancora tempo instabile tra pomeriggio e sera con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi.



AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e schiarite al mattino al Sud ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio ed in serata possibili piogge anche su Campania e Molise, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare in transito.



Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, in aumento al Sud.