Il Dedicated Cloud di Aruba Enterprise per il Gruppo Tiesse

Trasferire il proprio data center per disaccoppiare la componente fisica dal resto dell'IT in modo da potersi liberare dalla gestione del parco macchine. Così il Gruppo Tiesse è approdato al Dedicated Cloud con un progetto di Aruba Enterprise.

Il Gruppo Tiesse incontra Aruba Enterprise

Il Gruppo Tiesse SpA è oggi il primo e unico operatore logistico italiano a poter offrire, attraverso un network di proprietà, un servizio completo per la grande distribuzione, il trasporto a collettame, le forniture Ho.Re.Ca. (hotellerie-restaurant-café) e il trasporto di merci pericolose (ADR) e B2B.

Un lavoro complesso, che dal punto di vista IT viene gestito attraverso il continuo interscambio di dati con i clienti, grazie ad applicazioni sviluppate in-house e appoggiate su un data center interno collegato a tutte le sedi mediante fibra ridondata con ponti radio di backup.

Per raggiungere un elevato livello di efficienza e sicurezza, il Gruppo Tiesse ha deciso di trasferire il proprio data center per disaccoppiare la componente fisica dal resto dell’IT, in modo da potersi liberare dalla gestione del parco macchine.Alla ricerca del partner giusto, che potesse ospitare il nuovo data center, erogando l’hardware come servizio, il Gruppo Tiesse è approdato al Dedicated Cloud di Aruba, un’infrastruttura “Cloud IaaS (Infrastructure-as-a-Service)”, mediante un progetto erogato da Aruba Enterprise, la divisione del gruppo Aruba che da oltre dieci anni si dedica allo sviluppo e gestione di progetti IT complessi per le grandi aziende e la Pubblica Amministrazione in ambito data center, cloud e servizi fiduciari qualificati.

Soluzione “as-a-service” per un’infrastruttura complessa

Le complessità dell’attività logistica del Gruppo Tiesse, con tutti i requisiti commerciali e normativi che essa comporta, non potrebbe essere gestita senza un ambiente informatico adeguato.

Un data center di proprietà ospita oltre un centinaio di macchine virtuali su cui girano tutte le applicazioni aziendali – da quelle per l’amministrazione e la contabilità fino ai sistemi WMS (Warehouse Management System) e TMS (Transport Management System) dedicati alla gestione rispettivamente dei magazzini e del traffico – nonché la farm RDS (Remote Desktop Services) per l’ambiente Windows Terminal Server sul quale operano circa 350 dipendenti.

All’infrastruttura si collegano poi indirettamente, attraverso terminali e app verticali, anche altri 600-700 utilizzatori come autisti e operatori di magazzino.

Il Gruppo opera con più di 1.500 addetti, sette hub principali, sei filiali, sette magazzini logistici e una rete di oltre 50 punti di distribuzione diffusi sull’intero territorio nazionale per un totale di oltre 270.000 m2 di magazzini coperti.

Aruba Enterprise è stato l’interlocutore ideale per le esigenze operative del Gruppo, perché ha dato le maggiori garanzie sia in termini di efficienza sia di risorse specializzate. Grazie al Global Cloud Data Center di Aruba a Bergamo, a Ponte San Pietro, è stato quindi possibile compiere un cambio di passo nell’efficienza dell’infrastruttura e nella sua semplificazione operativa, mantenendo la perfetta trasparenza operativa senza alcuna interruzione di funzionamento.

I vantaggi del Dedicated Cloud

“Il fornitore precedente non offriva una soluzione adatta al nostro progetto, quindi abbiamo iniziato a valutare diversi provider alternativi soffermandoci anche sulle capacità interne “, ha ricordato Giovanni Buscarini, il Business Solutions Manager del Gruppo Tiesse che ha il compito di supervisionare la parte IT dell’azienda.

“Aruba Enterprise è stato l’interlocutore che ci ha dato le maggiori garanzie di successo del progetto – ha aggiunto Buscarini – grazie sia alle risorse che agli specialisti di cui dispone“.

Ma vediamo quali sono i vantaggi del servizio cloud dedicato messo a punto da Aruba Enterprise. Una soluzione che ha consentito al Gruppo Tiesse di raggiungere elevati livelli di efficienza operativa, di sostenibilità economica e di basso impatto ambientale.

La migrazione ha rappresentato l’occasione per modernizzare e rivedere alcuni elementi dell’architettura in ottica sia di aumento delle prestazioni che di ottimizzazione dei consumi. L’infrastruttura Aruba, infatti, consente al nuovo data center Tiesse il rispetto delle linee guida europee per il risparmio energetico.

Non solo, le maggiori performance offerte dal passaggio a macchine più moderne in termini sia di hardware che di sistema operativo promettono di poter considerare una riduzione delle macchine virtuali utilizzate.

Una soluzione che aprirà la strada a future collaborazioni tra Tiesse e Aruba Enterprise: “La supply chain ha necessità di integrazione con ambienti eterogenei così come già avviene nell’interscambio di dati con i clienti. Siamo una realtà dinamica sotto ogni punto di vista. Ampliare la componente di servizio ricevuta da Aruba Enterprise ci permetterà di concentrarci maggiormente sul nostro core business contribuendo ancora di più alla crescita dell’azienda”, ha spiegato Giovanni Buscarini.

La protezione dei dati

Tutte le applicazioni aziendali risiedono sostanzialmente in due data center: uno primario situato in Lombardia a Ponte San Pietro e un altro secondario situato in Toscana, ad Arezzo, utilizzato per le procedure di disaster recovery (DR).

Riguardo al secondo sito, fondamentale, infatti, è il livello offerto di protezione di dati e applicazioni, dal momento che il trasferimento ha compreso una revisione delle strategie DR.

Oggi l’intera infrastruttura in cluster è protetta da backup con DR geografico sul data center Aruba di Arezzo, pronto a subentrare automaticamente al sito primario in caso di necessità tenendo invariati gli indirizzi IP.

