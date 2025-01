Agenzia Spaziale Italiana – 31 gennaio 2025

Ingresso ore 18:30, inizio evento ore 20:45

Via del Politecnico, snc (Tor Vergata) 00133 Roma

A dieci anni dall’uscita del film diretto da Christopher Nolan, l’Agenzia Spaziale Italiana è lieta di riproporre la versione rimasterizzata di quello che è considerato una pietra miliare dei film di fantascienza, il cui paradigma ha rivoluzionato questo settore cinematografico avvicinandolo, come mai prima, alla realtà scientifica, per quanto complessa.

Con il supporto del Nobel per la Fisica Kip Thorne, Christopher Nolan e gli sceneggiatori di “Interstellar” ci hanno portato e ci conducono nuovamente attraverso le Leggi della Relatività Generale teorizzate dal genio di Albert Einstein e che hanno trovato nel corso degli anni conferma nella realtà, non ultima nel 2017 con il rilevamento di un onda gravitazionale che ha dato il via a quella che oggi è definita l’astronomia multi-messaggero.

L’appuntamento è per il 31 gennaio 2025 presso l’Auditorium Luigi Broglio dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Per accedere è necessario registrarsi a questo link (cliccare qui). L’ingresso è gratuito e fino ad esaurimento posti.

Le registrazioni avranno termine il 24 gennaio 2025 alle ore 16.00. Si prega di prendere visione dell’informativa sulla privacy.

L’accesso alla sede sarà possibile a partire dalle 18:30, l’evento avrà inizio alle 20:45.

Ospiti il professor Salvatore Capozziello, docente di Relatività Generale e Cosmologia all’Università “Federico II” di Napoli, e il critico cinematografico e scrittore Paolo Di Reda.

Il bar sarà aperto a partire dalle 18:30 mentre la mensa sarà accessibile dalle 19:00 alle 20:40.

