Videointervista live il 25 gennaio alle 12:00 a Francesco Pizzetti, già Garante Privacy, sul provvedimento dell'Autorità che ha chiesto il blocco a TikTok, dopo il caso di Antonella, la bambina di 10 anni che avrebbe perso la vita per una challenge fatale sul social e come la vicenda si colloca nel contesto dello sviluppo dei servizi online e della tutela dei minori.

Tik Tok è al centro del dibattito su minori e social media. La tragica morte di Antonella, la bambina palermitana di 10 anni, che ha perso la vita per uno strangolamento autoinflitto, probabilmente, in risposta ad una sfida su Tik Tok (resistere il più possibile senza respirare), apre il vaso di Pandora dell’uso dei social da parte dei ragazzini.

Tik Tok rischia sanzioni dal Garante Privacy, che ne ha chiesto il blocco per gli utenti di cui non riesce ad accertare con sicurezza l’età e il divieto di iscrizione per gli under 13.

Ma la richiesta del Garante Privacy è applicabile?

E perché non estendere il provvedimento anche agli altri social media come Facebook, Youtube e Instagram?

L’uso dei social non è consentito ai minori di 13 anni. Ma aggirare il divieto sembra alquanto semplice. Di fatto, basta mentire sulla propria età per accedere. Tra i 13 e i 14 anni ci si può iscrivere con il consenso dei genitori.

Come rendere sicuro l’uso dei social da parte dei nostri figli minori?

In che modo è possibile attivare l’age verification?

Come controllare quali sono le challenge che si svolgono online?

In che modo tutelare la sicurezza degli utenti, in particolare dei minori?

