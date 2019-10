Il 5G ‘rivoluzionario’ per l’industria dello sport

Il 5G sarà rivoluzionario per l’industria dello sport, intesa come esperienza da parte dei fan, operatività dei club e performance dei giocatori.

Il 5G sarà rivoluzionario per l’industria dello sport, intesa come esperienza da parte dei fan, operatività dei club e performance dei giocatori.

E’ quanto emerge da una ricerca appena lanciata da Vodafone nel Regno Unito, secondo cui tre business leader su quattro appartenenti a diverse organizzazioni sportive interpellati sono d’accordo nel dire che il 5G aumenterà l’engagement degli appassionati aprendo la strada a nuove esperienze.

Il 76% dei decisori del settore sportivo intervistati afferma che la loro organizzazione utilizzerà il 5G come piattaforma di innovazione, a fronte del 74% degli interpellati convinto che la nuova tecnologia sarà in grado di rispondere alle crescenti esigenze dei fan.

Sempre il 76% del campione ritiene che il 5G avrà un impatto superiore al 4G sull’esperienza dei fan, migliorando i servizi di live streaming, realtà mista e accesso in tempo reale a informazioni in grado di reinventare e arricchire l’esperienza dei fan, sia quelli presenti all’evento sia quelli che si trovano altrove.

Vodafone makes the UK’s first live holographic call using 5G