Dal 2019, anno della fusione, “Lepida SpcA ha festeggiato il sesto anno, che è anche l’anno in cui si completa il terzo esercizio del secondo mandato di questo CDA che ha costruito e guidato la ScpA dalla sua fusione con CUP 2000”, si legge in una nota dell’in-house guidata dal Direttore Generale, Gianluca Mazzini.

Con la firma a febbraio del nuovo CIA, lo smart working si è consolidato raggiungendo il 78% degli FTE con una contrattualizzazione di 215 giorni medi/anno, quindi ben vicini al full smart working.

La implementazione di full smart working nativo ha raggiunto con successo le 14 unità.

Nel CIA è stato definito che il livello minimo di nuova assunzione è il quarto e nel corso del 2024 ben 34 dipendenti sono passati dal quinto al quarto livello, sulla base del giudizio di idoneità effettuato da una commissione.

Uno sforzo notevole è stato fatto per cercare di arrivare in pari alle disponibilità organiche previste dal Piano Industriale, con 10 mobilità e 33 nuove selezioni.

Complessivamente nel 2024 sono state assunte 51 persone, anche a fronte di 29 cessazioni per vari motivi.

Il 2024 ha visto 33 innovazioni strategiche, 52 elementi di innovazione organizzazione, 586 momenti di integrazione organizzativa, 13 azioni di processo a favore dell’ambiente, 356 incontri strategici con i Soci.

L’anno si chiude con 2.602 scuole collegate, 1.821.275 utenze SPID LepidaID rilasciate, 1.820.542 App LepidaID installate e 2.418 sportelli attivati.

Le macchine virtuali raggiungono le 89.280 e lo storage continua a crescere toccando i 25,5 petabyte.

“Il bilancio 2024 è in corso di redazione, ma una prima stima lo colloca attorno a 70M€”, si legge sempre nella nota diffusa da Lepida.

Sotto il profilo degli acquisti sono state effettuate 10 procedure di richiesta di offerta per una cifra equivalente di 8.4M€ con uno sconto medio del 2.8%, mentre le procedure di richiesta di preventivo sono state 102 per una cifra equivalente di 5.7M€ con uno sconto medio del 21.2%.

Infine, è precisato dall’in-house della Regione, “si segnala che nel corso del 2024 è stato attivato un primo impianto fotovoltaico (a Ferrara) con la produzione di 55.5MWh, completamente utilizzato in loco da Lepida”.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz