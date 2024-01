IA generativa e banche, il Report

L’intelligenza artificiale (IA) generativa alla conquista del sistema bancario e finanziario in tutto il mondo. Entro la fine dell’anno appena iniziato, gli investimenti del settore in questa tecnologia dovrebbero raggiungere i 6 miliardi di dollari, ma da qui al 2030 si stima un incremento di spesa del +1.400%.

Secondo un nuovo Rapporto Juniper Research, dal titolo “Generative AI in Banking Market: 2024-2030”, infatti, gli investimenti bancari in IA generativa potrebbero arrivare a 85 miliardi di dollari entro la fine del decennio.

L’aumento di spesa sarà guidato dalla tendenza alla personalizzazione dei servizi offerti ai clienti, dal miglioramento dell’efficienza operativa del backoffice e dalla riduzione dei costi generali.

I servizi ai clienti

Sono diversi i servizi di IA generativa che possono essere offerti al cliente, tra cui gli agenti virtuali o chatbot, sia per conversazioni vocali che testuali, la sicurezza ovviamente, con soluzioni antifrode e antiphishing o antimalware, campagne di marketing personalizzate, consulenze sul mercato degli investimenti, gestione del portafoglio, monitoraggio normativo, gestione dei rischi.

Tra i principali provider selezionati dal Report troviamo: Amazon, Microsoft, Google, IBM, OpenAI, Oracle, Fujitsu, Amdocs, Temenos, Cognizant, Coveo.

Gli istituti bancari sfrutteranno sempre di più i modelli linguistici di grandi dimensioni per meglio comprendere il cliente ed interagire con esso, andando incontro rapidamente e nel modo più efficace alle esigenze di quest’ultimo.

L’IA generativa e il suo impatto sull’economia mondiale

L’IA generativa è forse uno dei campi di applicazione dell’intelligenza artificiale che sta correndo più rapidamente tra le aziende e non solo. Tramite questa tecnologia si possono creare con estrema rapidità e facilità grandi quantità di contenuti video, audio, di testo, ma anche generare codici.

È per questo che non molto tempo fa Goldman Sachs vedeva nell’impiego di questa tecnologica un cambiamento epocale di portata globale, con un impatto sull’economia mondiale stimabile in 7 mila miliardi di dollari di PIL aggiuntivo entro la fine del decennio, con un aumento di produttività valutato attorno al +1,5%. Sono solo stime predittive, ma certamente l’IA generativa è una di quelle tecnologie che cambieranno molto rapidamente il mondo in cui fino ad oggi siamo vissuti.