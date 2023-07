Bando per progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nei domini dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica

Il bando

Sviluppare in Italia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con l’obiettivo di favorire l’accelerazione tecnologica e di stimolare l’innovazione attraverso soluzioni di robotica ed intelligenza artificiale (IA) da applicare in ottica smart city nelle aree della sostenibilità ambientale e sociale, dell’urbanizzazione inclusiva, della salute e dell’innovazione portuale.

Questo l’oggetto dell’iniziativa lanciata dall’Istituto italiano di tecnologia (IIT), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall’Università di Genova, nell’ambito delle attività dello Spoke 5 dell’ecosistema RAISE, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Obiettivo del bando è stimolare lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in Liguria e creare filiere industriali e di ricerca e sviluppo con il Mezzogiorno secondo le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), incluse nel “Bando per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell’innovazione territoriali” nel contesto del quale è stato finanziato il progetto RAISE.

Questo approccio mira a creare una robusta sinergia territoriale in grado di potenziare la competitività su scala nazionale e internazionale.

C’è tempo fino al 20 settembre. Ecco i contributi previsti

Gli interessati possono presentare fin da subito domanda di finanziamento, non oltre il 20 settembre 2023.

Sono previsti contributi fino a 500.000 euro nel caso di impresa singola o partenariato di micro, piccole e medie imprese, e fino a 700.000 euro nel caso di partenariati comprendenti una grande impresa.

Il contributo sarà erogato, con differenti percentuali in base alla tipologia di beneficiario, a “fondo perduto” e le imprese singolarmente o in partenariato potranno presentare una sola proposta per Spoke.

Tutte le informazioni relative a questa opportunità sono reperibili su www.iit.it e www.raiseliguria.it.

Aree di intervento e tipologia di progetti

Saranno finanziati i progetti che faranno riferimento alle 4 aree tematiche oggetto degli Spoke scientifici previsti dal progetto RAISE. Nel bando vengono identificate delle sfide tecnologiche espresse dai team di ricerca dei singoli Spoke e sono:

Accessibilità e inclusione nel contesto urbano (Spoke 1 – coordinamento CNR) – robotica e IA per sviluppare soluzioni “smart city” innovative per migliorare l’accessibilità e promuovere l’inclusione nelle aree urbane come la personalizzazione della fruizione di percorsi pedonali o veicolari, spazi pubblici per il tempo libero accessibili e inclusivi;

Assistenza sanitaria personale e remota (Spoke 2 – coordinamento IIT) – robotica e IA per migliorare l’assistenza sanitaria, sia in termini di dispositivi medici personali, come robot di assistenza o dispositivi di monitoraggio della salute, sia in termini di telemedicina;

Cura e protezione dell’ambiente (Spoke 3 – coordinamento CNR) – robotica e IA per la gestione dell’ambiente e la mitigazione del cambiamento climatico, ad esempio con robot per il monitoraggio ambientale o sistemi di IA per la gestione dell’energia;

Porti intelligenti e sostenibili (Spoke 4 – coordinamento UNIGE) – robotica e IA per migliorare l’efficienza e la sicurezza dei porti mediante la realizzazione di robot autonomi per il trasporto di merci o il monitoraggio delle infrastrutture o sistemi di IA per la gestione del traffico portuale.