A inizio 2021 si è concluso l’avvio del servizio di digitalizzazione cartelle cliniche con il nuovo fornitore aggiudicatario della gara bandita da IntercentER.

Lo startup ha previsto confronti, approfondimenti e verifiche sulle procedure di lavorazione che il Centro Servizi di Minerbio ha condiviso con il nuovo fornitore: il risultato, che si inserisce in un quadro di ottimizzazioni complessive del processo, ha portato ad un aumento complessivo dell’efficacia operativa e alla possibilità di gestire in maniera dinamica i picchi di lavorazione, grazie ad una diminuzione dei tempi di lavorazione complessivi.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio la produzione ha raggiunto livelli record, consentendo il recupero di alcune lavorazioni rese più difficoltose anche a causa dell’emergenza pandemica. Lepida pertanto può ulteriormente concentrarsi sulla supervisione complessiva dell’intero processo e sulle richieste

urgenti o in emergenza effettuate dai reparti e dalle Aziende, oltre che sulle priorità determinate dalle prenotazioni del cittadino.

L’aggiudicazione della gara ha determinato un ribasso del costo di lavorazione della singola pagina da parte del fornitore; Lepida ha conseguentemente proposto ai propri Soci, nel CPI di maggio, una riduzione di circa il 10% dei costi industriali sulla voce di listino corrispondente, diminuzione che si è tramutata in un risparmio netto per i committenti già per le lavorazioni relative ai mesi di giugno e luglio.

L’insieme delle ottimizzazioni ha consentito una riqualificazione di alcune attività dei servizi di Lepida comportando un recupero di ore/lavoro che sono state dedicate ad altre aree, aumentando le azioni dedicate al controllo e alle verifiche della qualità del servizio di digitalizzazione, attività che ha determinato nel primo quadrimestre 2021 un aumento del 122% di file PDF verificati rispetto all’ultimo quadrimestre 2020, obiettivo strategico anche in ottica di passaggio alla prossima conservazione sostitutiva.