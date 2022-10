I nuovi visori di Meta controlleranno i tuoi occhi per pubblicità mirate?

Il social media fa un passo in più verso la lettura della mente con i suoi nuovi visori in grado di leggere le espressioni del tuo viso e dei tuoi occhi. E poi la batteria dura davvero poco.

Questa settimana Meta ha lanciato Meta Quest Pro, una nuova auricolare per la realtà virtuale che costa più o meno quanto una rata del mutuo. È un dispositivo elegante, con hardware aggiornato, funzionalità avanzate e fotocamere che puntano verso l’interno per tracciare occhi e viso. Quest Pro ha cinque sensori puntati sul tuo viso in modo che il tuo avatar possa imitare le tue espressioni facciali, inclusa una mascella cadente ad esempio.

La batteria dura pochissimo

C’è un problema, però, segnalato dal Wall Street Journal: la durata della batteria è davvero molto scarsa, un’ora al massimo due ore per singola ricarica. Davvero troppo poco per un visore indicato da Marc Zuckerberg per il mondo del lavoro.

Visore da 1.500 dollari

Per celebrare il visore da 1.500 dollari, Meta ha apportato alcune nuove aggiunte alla sua politica sulla privacy, inclusa una intitolata “Informativa sulla privacy per il monitoraggio degli occhi”. La società afferma che utilizzerà i dati di eye-tracking per “aiutare Meta a personalizzare le tue esperienze e migliorare Meta Quest“. La politica non dice letteralmente che l’azienda utilizzerà i dati per il marketing, ma “personalizzazione della tua esperienza” è il tipico discorso della policy sulla privacy per annunci mirati. E se avevi dei dubbi, i dirigenti di Meta sono stati espliciti al riguardo. Lo scrive il sito specializzato Gizmodo.

I dati di tracciamento oculare potrebbero essere utilizzati “per capire se le persone interagiscono con una pubblicità o meno”, ha detto il capo degli affari globali di Meta Nick Clegg in un’intervista al Financial Times.

“Sappiamo che questo tipo di informazioni può essere utilizzato per determinare cosa provano le persone, in particolare emozioni come felicità o ansia”, ha detto Ray Walsh, ricercatore sulla privacy digitale presso ProPrivacy. “Quando puoi letteralmente vedere una persona guardare un annuncio per un orologio, dare un’occhiata per dieci secondi, sorridere e pensare se può permetterselo, questo fornisce più informazioni che mai”.

Espressioni facciali sotto esame

Meta ha già sviluppato una tonnellata di tecnologia per questi scopi. La società ha depositato a gennaio un brevetto per un sistema che “adatta i contenuti multimediali” in base alle espressioni facciali e ha sperimentato per oltre un decennio come imbrigliare e manipolare le emozioni delle persone. A gennaio ha brevettato un bulbo oculare meccanico.

Nonostante le preoccupazioni sulla privacy del pubblico su Meta, potrebbe essere difficile per le persone che utilizzano i prodotti dell’azienda resistere all’attivazione delle funzionalità di tracciamento oculare a causa di ciò che consentiranno al tuo avatar di fare.

“Se Meta ha successo, ci sarà uno stigma legato alla negazione di tali dati“, ha affermato Walsh di ProPrivacy. “Non vuoi essere l’unico a sembrare uno zombi inespressivo in una stanza virtuale piena di persone sorridenti e accigliate.”

Al momento, non ci sono pubblicità in Horizon Worlds, la prima iterazione dell’azienda del Metaverso. Dato che il modello di business bidimensionale di Meta si basa così tanto sugli annunci, l’incursione in questo ambito sembra inevitabile. La società ha iniziato a consentire ad alcuni creatori di monetizzare il proprio tempo in Horizon Worlds tramite la vendita di oggetti digitali.

Dati da eye-tracking importanti in ambito marketing

Naturalmente, i dati di eye-tracking potrebbero essere utilizzati per determinare cosa stai pensando di acquistare. Forse trascorri qualche secondo in più a dare un’occhiata a un costoso fedora digitale e l’azienda ti invia un codice coupon un’ora dopo. Ma misurare le tue emozioni apre un’arena completamente nuova per annunci mirati.

Il marketing digitale consiste nel mostrarti l’annuncio giusto al momento giusto. Walsh afferma che gli inserzionisti potrebbero creare campagne con contenuti progettati specificamente per le persone che sembrano frustrate o annunci più allegri per le persone di buon umore.

Ci sono alcune normative speciali che le aziende devono rispettare quando stanno tracciando il tuo corpo reale, invece di spiare ogni tocco delle dita sul telefono, dove ci sono pochissime regole negli Stati Uniti.

Biometric Information Privacy Act (BIPA)

Un certo numero di stati ha approvato leggi biometriche, che regolano i dati relativi alle caratteristiche fisiche. Il più significativo è il Biometric Information Privacy Act (BIPA) dell’Illinois, che richiede alle aziende di ottenere il tuo consenso prima di raccogliere ed elaborare i dati biometrici. È probabilmente la legge sulla privacy più forte del paese perché offre ai singoli il diritto di citare in giudizio le aziende per averla violata. La maggior parte delle altre leggi statali consente solo alle autorità di regolamentazione di agire, il che ha reso meno probabile l’applicazione. Al contrario, Google, Meta, Snap e altri hanno risolto cause BIPA per centinaia di milioni di dollari.

Meta ha un pessimo track record quando si tratta di privacy del riconoscimento facciale. Decine di milioni di utenti di Facebook non avevano un’impostazione sulla privacy che consentisse loro di disattivare il riconoscimento facciale per quasi due anni prima che l’azienda risolvesse il problema. Meta ha fatto un ironico giro di vittoria l’anno scorso quando ha chiuso le funzioni di riconoscimento facciale di Facebook e cancellato circa un miliardo di impronte. Ma l’azienda non ha mai promesso di smettere del tutto di utilizzare i dati di riconoscimento facciale, ed eccoci qui con un nuovo brillante prodotto che misurerà le finestre della tua anima. La domanda rimane, tuttavia, su cosa farà Meta con quei dati dopo che li avrai consegnati.

Meta proteggerà il tuo viso?

Wired sottolinea che le informative sulla privacy sul tracciamento degli occhi e sull’espressione facciale che Meta ha pubblicato questa settimana lasciano la porta aperta alla raccolta di approfondimenti dalle immagini cancellate. Questi sarebbero elaborati e raccolti sul server di Meta. Inoltre, le informazioni sui movimenti del viso e degli occhi possono essere trasmesse a società terze con l’aiuto di una nuova Movement SD. Lo scrive il sito specializzato BGR.

Tali dati saranno “soggetti ai termini e alle politiche sulla privacy [di terze parti]”. Quindi, anche se Meta non ruberà i tuoi sentimenti (feelings) sui prodotti VR, altri potrebbero.

Non c’è dubbio che il metaverso voluto da Mark Zuckerberg avrà bisogno di avatar in grado di replicare i movimenti umani e l’espressione facciale con un’eccellente fedeltà. Ma la stessa tecnologia potrebbe fornire informazioni in tempo reale su come si sente un utente riguardo a un prodotto specifico. E alcune aziende potrebbero monetizzare questi sentimenti in futuro. Meta inclusa.

VR con esperienze di acquisto

Le esperienze VR includeranno sicuramente esperienze di acquisto. E gli sviluppatori potrebbero vendere contenuti in-app nel metaverso proprio come fanno su iPhone e Android. L’espressione facciale potrebbe aiutarli a massimizzare le vendite o determinare quando e come chiedere soldi. Possono anche dire a Meta se le persone interagirebbero con determinati annunci.

Ci sono molte speculazioni su queste sofisticate capacità di tracciamento perché il metaverso non è ancora qui su larga scala. Per non parlare del fatto che aziende come Meta dovranno addestrare algoritmi in grado di prevedere con precisione i sentimenti di qualcuno.

C’è da dire, poi, che il dispositivo di realtà mista di Apple non potrebbe arrivare in un momento migliore. Apple introdurrà sicuramente forti politiche sulla privacy che costringeranno gli sviluppatori a creare app in un modo particolare. E costringerà Meta a competere.

Fino a quando non sapremo di più sul metaverso e finché le persone si preoccupano di cosa fa Meta, dovresti essere cauto su tutto ciò che Meta fa o vende nello spazio della VR.