Le nuove puntate andranno in onda a partire da lunedì 2 dicembre, per quattro serate il 2, il 3, il 9 e 10 dicembre, anche su Rai 4K, diffuso sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat sul canale 210.

Dopo il successo delle prime due stagioni torna la serie evento “I Medici”, con protagonista Daniel Sharman. Le nuove puntate – in tutto quattro – andranno in onda a partire da lunedì 2 dicembre, per quattro serate il 2, il 3, il 9 e 10 dicembre. “I Medici. Nel nome della famiglia” sarà disponibile anche su Rai 4K, diffuso sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat sul canale 210 mediante il satellite HOTBIRD a 13 gradi est.

“I Medici. Nel nome della famiglia” si concentra sulla vita più adulta di Lorenzo il Magnifico, cambiata dopo la Congiura dei Pazzi. Una vita divisa tra la famiglia e il prestigio internazionale anche se i nemici sono sempre dietro l’angolo. Confermato nel ruolo del protagonista Lorenzo il Magnifico l’attore inglese Daniele Sharman, volto noto dei telefilm Teen Wolf e The Originals.

Accanto al protagonista troviamo Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati), Synnøve Karlsen (Clarice), Aurora Ruffino (Bianca de Medici). In alcuni flashback c’è pure Bradley James il cui personaggio, Giuliano de Medici, è stato assassinato nell’ultima puntata della seconda stagione.

Nel cast della fiction tante new entry italiane e internazionali, a partire da Francesco Montanari, che ha una parte di spicco nei nuovi episodi.