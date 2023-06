Hyundai Motor Group (HMG) e Vodafone Business hanno annunciato un'estensione pluriennale della loro attuale partnership strategica per fornire servizi avanzati di streaming e infotainment connessi in auto ai clienti in più di 40 Paesi in Europa. Vodafone Business porterà la sua connettività globale Internet of Things (IoT) per il servizio Connected Car a milioni di modelli Hyundai, Kia e Genesis venduti in Europa. Lo scorso anno HMG ha registrato le vendite annuali più alte in Europa, con quasi 1,1 milioni di unità vendute, e l'annuncio della rinnovata partnership con Vodafone Business sottolinea la determinazione del Gruppo a posizionarsi come leader nelle soluzioni innovative per la mobilità. Grazie alla connettività IoT di Vodafone Business, i clienti di Hyundai Motor Group in Europa potranno beneficiare di un accesso veloce e affidabile allo streaming audio/video, agli hotspot Wi-Fi e ad altre funzioni interattive in auto. Questi servizi di streaming e infotainment connessi in auto saranno resi disponibili grazie alla forza e alla scala geografica della piattaforma IoT globale di Vodafone Business, che supporta già 160 milioni di connessioni e che rende Vodafone leader mondiale nell'Internet of Things (IoT).