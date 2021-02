Ho. Mobile ha raggiunto i 2,4 milioni di clienti e presenta due nuove tariffe pensate per gli utenti che sono alla ricerca di piani con tanti giga a poco prezzo.

Il second brand di Vodafone Italia, che utilizza la rete 4G di Vodafone per offrire velocità di download e upload dei dati fino a 30 Mbps, ha nuovamente aggiornato il suo portafoglio tariffario rivolgendosi soprattutto agli utenti Iliad con i suoi ultimi piani da 100 GB e 70 GB. La tariffa prepagata da 100 GB include 100 GB di dati 4G più chiamate e SMS illimitati per 7,99 euro al mese, mentre il piano da 70 GB costa 5,99 euro al mese.

Oltre ad Iliad, l’offerta è disponibile anche per i clienti provenienti da Fastweb, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce, BT Italia, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, Noitel, Rabona Mobile, UnoMobile, Welcome Italia, Withu, Enegan e Spusu Italia.

Ho.mobile: rigenerati i seriali delle sim coinvolte nel data breach

Recentemente l’operatore MVNO ha subito un data breach da parte di hacker ignoti. L’azienda ha precisato che non sono stati in alcun modo sottratti dati relativi al traffico (sms, telefonate, attività web, etc.), né dati bancari o relativi a qualsiasi sistema di pagamento dei propri clienti. Dopo aver sporto denuncia alla Autorità inquirente e informato il Garante della Privacy, la compagnia telefonica ha inoltre rigenerato il codice seriale delle Sim a tutti i clienti coinvolti.

I tecnici di ho.mobile sono riusciti a riprogrammare da remoto il codice ICCID, la serie numerica di 19 cifre che identifica ogni Sim permettendola di distinguerla da tutte le altre, azzerando così ogni possibilità di attacco di Sim swap da parte di cybercriminali.