Ha senso per le Pmi sbarcare sul metaverso?

Ha senso per le piccole imprese investire tempo e denaro nel metaverso o i canali di marketing convenzionali sono più efficaci per generare un ritorno sull'investimento nel breve periodo?

Il metaverso promette di aiutare le aziende a commercializzarsi in modi nuovi.

• Molti marchi prevedono di creare esperienze senza precedenti per i clienti.

• La tecnologia del Metaverso non è ancora diffusa e il pubblico di destinazione di alcune aziende potrebbe non utilizzare piattaforme metaverso.

Cos’è il Metaverso?

Nel 2021, Facebook si è ribattezzato Meta e ha annunciato che il suo futuro risiedeva nel metaverso. È un termine difficile da definire, ma “metaverso” si riferisce generalmente a un nuovo spettro di tecnologie che rendono più sottile il confine tra il mondo fisico e quello digitale. Ciò include di tutto, dalla realtà virtuale e realtà aumentata alle economie digitali arricchite del mercato immobiliare e le valute proprie, basate su blockchain.

Il metaverso rappresenta anche un nuovo trend tecnologico per le strategie di marketing. Immagina, ad esempio, di visitare le versioni digitalizzate di antiche civiltà e di fermarti a una bancarella di mercanti per acquistare prodotti virtuali e avrai un’idea dell’esperienza che offre il metaverso.

Nel mondo della tecnologia, molti si aspettano che il metaverso alla fine sarà dirompente come Internet. Ma finora, il metaverso e le relative tecnologie sono nelle prime fasi di sviluppo per ciò che riguarda il consumatore. Le criptovalute, ad esempio, sono ampiamente scambiate ma non hanno il valore pratico del denaro tradizionale. Se ha senso per le piccole e medie imprese essere coinvolte nel metaverso dipende molto da ciò che sperano di ottenere lì.

Come il metaverso può essere un’occasione da trilioni di dollari

Gran parte della tecnologia di consumo è ancora limitata ai nostri schermi. Ma una vota che sarà totalmente realizzato, il metaverso promette di essere un mondo altrettanto coinvolgente del nostro analogico. Avrà le proprie economie con valute, società, prodotti, servizi e immobili indipendenti dal mondo reale. In quanto tale, il potenziale per il business è praticamente illimitato.

“Anche se è ancora agli albori, è chiaro che il metaverso rivoluzionerà tutti gli aspetti della vita quotidiana e del lavoro nel prossimo decennio”, ha affermato Jing Sun, CIO e co-fondatore di IoTeX, un fornitore di tecnologia che connette i dispositivi alla blockchain. “Trasformerà l’interazione tra aziende e consumatori e creerà opportunità nuove di zecca per la crescita delle piccole e [medie] imprese”.

Ancora fuori portata per alcuni

Per alcune piccole imprese, il metaverso può sembrare fuori portata, ma il suo potenziale potrebbe comunque essere allettante. Le tecnologie Web3, come il metaverso e la blockchain, sono ancora agli albori e offrono alle aziende piccole e grandi l’opportunità di sperimentare e provare cose nuove.

“All’inizio il metaverso sembra un qualcosa che può intimidire, ma in realtà è più facile da capire quando lo si pensa come una serie di esperienze virtuali veicolate via Internet. Molte piccole imprese utilizzano già Internet per offrire un’esperienza a potenziali clienti o clienti”, ha detto Scott Guttenberger, VP marketing di blockchain Topl, che mira a supportare l’innovazione sostenibile.

Questo tipo di esperienze include già omaggi NFT e vetrine virtuali molto più ricche e personalizzabili delle app di e-commerce. I grandi marchi in particolare stanno utilizzando le loro considerevoli risorse per testare il metaverso e altre tecnologie Web3, che potrebbero aprire la strada alle piccole imprese.

Più facile per i grandi marchi

“Marchi come Adidas e H&M hanno già iniziato a costruire i loro negozi virtuali e lavoreranno anche alla creazione di avatar su Meta per i loro venditori in modo che possano iniziare a vendere nel mondo virtuale”, ha affermato K.S. Shah, CEO di consulenza per World Consulting Group. Shah consiglia alle PMI di “creare oggetti da collezione attraenti per i bambini, poiché il loro comportamento di acquisto deciderà sicuramente il futuro del tuo marchio nel metaverso”.

L’anno scorso, il marchio di streetwear Vans ha aperto uno skatepark virtuale ai 48 milioni di utenti giornalieri del metaverso Roblox. I videogiochi come Roblox sono sicuramente una parte importante del metaverso, ma l’attività commerciale in questo nuovo regno digitale non si limita ai marchi associati ai giovani. Marchi di lusso come Gucci, che ha un negozio di scarpe virtuale; Balenciaga; e Burberry sono stati tutti coinvolti. Ma c’è un’opportunità a breve termine nel metaverso per le piccole imprese?

Perché il metaverso non è ancora per tutti

I marchi globali del lusso, della moda e della tecnologia hanno speso milioni per debutti altisonanti nel metaverso. Una mossa mediatica che però non va ancora d’accordo con la realtà dei fatti. La maggior parte delle tecnologie che dovrebbero comprendere il metaverso non sono ancora sufficientemente accessibili, per le aziende o i consumatori, per offrire un ritorno diretto sull’investimento per le Pmi. Nella maggior parte dei casi, probabilmente ha più senso fare un piccolo passo verso il metaverso accettando la criptovaluta o sviluppando un’app per smartphone per testare le acque.

Gates Little, CEO di altLINE Sobanco, che fornisce prestiti per il capitale circolante alle PMI, ha affermato che il metaverso offre un potenziale valore alle piccole imprese, ma ha aggiunto che non è ancora una priorità assoluta per i suoi clienti.

“A meno che tu non sia una startup tecnologica, credo che non abbia senso per le piccole imprese che cercano un pubblico locale di adattare il metaverso”, ha detto Little. “Sebbene ami il potenziale delle vetrine virtuali, delle esperienze interattive e del servizio clienti, la maggior parte delle PMI non ne vedrà il vantaggio fino a quando il metaverso non sarà più ampiamente disponibile, accettato e compreso”.

Ci sono delle eccezioni: piattaforme come Roblox incoraggiano le piccole imprese a crescere all’interno del loro ecosistema. Ma la maggior parte probabilmente troverà ancora i canali digitali familiari più efficaci per raggiungere gli obiettivi di guadagno. È più probabile che metodi collaudati, come l’utilizzo dei migliori software di email marketing o di un servizio leader di marketing tramite messaggi di testo per raggiungere il pubblico target, generino un ritorno sull’investimento significativo a breve termine. Certamente prima di avventurarsi in un metaverso, le piccole imprese dovrebbero almeno avere un’ottima conoscenza di come trovare i propri clienti lì.

Una rivoluzione ai suoi albori

Il metaverso promette di essere un mondo virtuale dinamico e abitabile. Non è difficile capire perché molte aziende sono entusiaste di essere coinvolte. Tuttavia, finora le tecnologie che compongono il metaverso non hanno ancora raggiunto la maturità. Sicuramente ci sono modi per molte PMI di trarre vantaggio da questa opportunità, ma avventurarsi rimane una scelta, a differenza del mondo online che utilizziamo quasi tutti noi. Come per tutte le decisioni aziendali, è utile essere informati e avere un piano.