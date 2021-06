Oggi la piattaforma per avere il green pass affidata, chiavi in mano, al Ministro dell’innovazione tecnologica e transizione digitale e al Dipartimento per la trasformazione digitale. Dal 10 giugno online il nuovo sito ‘Digital Green Certificate’ per scaricare il green pass. Ecco come ottenerlo anche su IMMUNI (screenshot).

Il Green pass in Italia sarà attivo dal 10 giugno prossimo, come risulta a Key4biz. Così tra 9 giorni i cittadini italiani interessati ed in possesso dei requisiti potranno ottenere il certificato verde Covid. Il 10 giugno sarà, quindi, online il nuovo sito ‘Digital Green Certificate’ per scaricare il green pass.

Oggi la piattaforma per generare il green pass italiano, realizzata da Sogei, è stata affidata, chiavi in mano, al Ministro dell’innovazione tecnologica e transizione digitale e al Dipartimento per la trasformazione digitale.

Green Pass, da oggi disponibile in Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Croazia e Polonia

Ma, sempre oggi, 7 Paesi dell’Ue, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Croazia e Polonia, hanno iniziato ad emettere i primi Green Pass europei (o certificati Covid Ue digitali, come recita la denominazione ufficiale), perché la Commissione europea ha lanciato il Gateway Ue, l’infrastruttura tecnica che permette la validazione in sicurezza dei certificati Covid digitali.

Oggi attivo il Gateway

Il Gateway dell’Ue per il Green Pass è la piattaforma informatica che consente il riconoscimento reciproco dei certificati tra gli Stati membri dell’Ue. È online da oggi, un mese prima dell’entrata in vigore del regolamento che istituirà il Pass. Dieci Paesi, spiega il portavoce della Commissione Johannes Bahrke durante il briefing a Bruxelles, sono già collegati con il Gateway e sette di questi hanno iniziato ad emettere i primi Green Pass europei. L’Italia no.

Mario Draghi aveva promesso “il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio”…

I 3 modi per ottenere il Green Pass, ecco come averlo su IMMUNI

Il green pass sarà disponibile sull’app IO attraverso una notifica per chi è registrato. Anche su Immuni, in modo anonimo, e non violando la privacy degli utenti, come erroneamente sottolineato da alcuni ‘guru’ del digitale considerati tali solo su Twitter. Funzionerà così: l’utente inserirà uno dei codici consegnati (CUN/NRFE/NCUG/OTP) quando fa il vaccino o tampone o visita per accertare la guarigione dal Covid e poi digita le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la sua data di scadenza. Immuni genera il codice Qr che si può salvare su smartphone ed anche stampare.

Ecco gli screenshot di come ottenere il Green Pass su Immuni:

Oltre alle app IO ed Immuni, che saranno aggiornate nei prossimi giorni, il green pass si potrà scaricare da un nuovo sito realizzato da Sogei.

Green pass, i scaricherà dal nuovo sito ‘Digital Green Certificate’

Come risulta a Key4biz, il nuovo sito si chiamerà ‘Digital Green Certificate’. Tra le opzioni dei domini c’è dgc.gov.it di proprietà della presidenza del Consiglio dei ministri.

Ecco come si potrà scaricare online

I cittadini interessati ed in possesso di uno dei 3 requisiti (vaccinato, guarito dal Covid o risultato negativo al tampone 48 ore prima) potranno fare richiesta del green pass sul nuovo sito, a breve online, attraverso una delle 3 modalità, che risultano a Key4biz:

Spid

Cie (Carta d’identità elettronica)

Tessera Sanitaria

Poi sarà richiesta la verifica dell’identità dell’utente digitando il codice OTP ricevuto via sms/email.

Stampabile e digitale

Il pass ottenuto sarà un QR-Code che si potrà stampare o far visualizzare dallo smartphone alle forze dell’Ordine e agli altri soggetti autorizzati a verificarlo attraverso un’app dedicata.

I 3 requisiti per avere il Green Pass

Ecco i 3 requisiti per avere il Green Pass raccomandati dalla Commissione europea: