Il ministro spiega come sarà disponibile il green pass nazionale: “Si riceverà la notifica sulle app IO ed Immuni. Disponibile dal 1° luglio”.

Confermata dal ministro Vittorio Colao l’anteprima di Key4biz, di aprile scorso, su come sarà disponibile il green pass.

Colao: “Green pass sulle app IO e Immuni”

Come si potrà ottenere il certificato verde Covid, scaricandolo da Internet? “Forse non dovrà essere neanche scaricato, si riceverà una notifica per chi ha l’app IO, scaricatela, e già scaricata da 11 milioni di cittadini. Anche l’app Immuni avrà dentro il certificato, perché il certificato verde Covid è un QR-Code”, ha detto Colao nel corso della videointervista a Repubblica.it

Green pass,

“Si riceverà una notifica su queste due app” ha spiegato il ministro dell’Innovazione, annunciando anche “abbiamo già testato quello europeo, siamo contenti dei risultati, a metà giugno saremo pronti e ai primi di luglio partirà”.

Il green pass conterrà una firma qualifica e un QR Code non falsificabile.

Green pass, i 3 requisiti per averlo

La certificazione verdi COVID-19 sarà rilasciata