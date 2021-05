Si chiama Digital Green Certificate, come risulta a Key4biz, il sito, a breve online, dal quale i cittadini interessati ed in possesso di 1 dei 3 requisiti (vaccinato, guarito dal Covid o risultato negativo al tampone) potranno fare richiesta del green pass attraverso una delle 3 modalità: Spid, Cie, Tessera Sanitaria.

C’è la terza modalità, oltre alle app IO ed Immuni, per ottenere il green pass, quando sarà disponibile in Italia e poi in Europa. Lo si potrà scaricare da un nuovo sito a cui sta lavorando Sogei.

Green pass, i scaricherà dal nuovo sito ‘Digital Green Certificate’

Come risulta a Key4biz, il nuovo sito si chiamerà ‘Digital Green Certificate’. Tra le opzioni dei domini c’è dgc.gov.it di proprietà della presidenza del Consiglio dei ministri.

Ecco come si potrà scaricare online

I cittadini interessati ed in possesso di uno dei 3 requisiti (vaccinato, guarito dal Covid o risultato negativo al tampone 48 ore prima) potranno fare richiesta del green pass sul nuovo sito, a breve online, attraverso una delle 3 modalità, che risultano a Key4biz:

Spid

Cie (Carta d’identità elettronica)

Tessera Sanitaria

Poi sarà richiesta la verifica dell’identità dell’utente digitando il codice OTP ricevuto via sms/email.

Stampabile e digitale

Il pass ottenuto sarà un QR-Code che si potrà stampare o far visualizzare dallo smartphone alle forze dell’Ordine e agli altri soggetti autorizzati a verificarlo attraverso un’app dedicata. Ma quando sarà disponibile il Green Pass? Dovrebbe entrare in vigore dal 1^ luglio, anche se ieri Mario Draghi ha ipotizzato un anticipo al 15 giugno.