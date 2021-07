Solleone pieno per il nostro Paese, con una nuova ondata di calore subtropicale in arrivo. Nei prossimi giorni, per tutte le regioni a Sud del Po, tanto sole e tanto caldo nel week end.

Il tempo per domani 24 luglio.

Al Nord

Nuvolosità in transito al mattino al Nord ma con locali piogge solo sulle Alpi occidentali. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con piogge e temporali in formazione sulle Alpi ma in movimento anche verso le alte pianure. Graduale esaurimento dei fenomeni in nottata.

Al Centro

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli che saranno però poco o irregolarmente nuvolosi per innocui addensamenti in transito specie su Toscana, Umbria e Marche. Nessuna variazione nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile grazie all’alta pressione al Sud Italia dove i cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche nelle ore serali con ampie schiarite.

Temperature

Minime stazionarie e massime in generale rialzo su tutta la Penisola.

Tendenza per domenica 25 luglio