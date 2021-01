Google-Stampa, in Francia c’è l’accordo. Sì alla remunerazione degli editori

Gli accordi di licenza "copriranno i diritti connessi e consentiranno anche ai giornali di accedere a News Showcase", il programma lanciato di recente da Google in cui paga i media per una selezione di contenuti arricchiti.

Storico accordo tra l’Apig, l’Alleanza della stampa francese e Google. Ieri infatti hanno annunciato la firma sulla collaborazione che da l’ok alla remunerazione dei quotidiani nazionali e regionali del Paese da parte del colosso di Mountain View.

Cosa prevede l’accordo con Google

L’accordo su scala nazionale tra Big G e le società editrici “definisce il quadro entro il quale il colosso americano negozierà i singoli accordi di licenza con i membri di APIG”. Gli editori, entro i termini definiti, potranno negoziare con Google accordi di licenza individuali con i membri dell’Alleanza francese.

Secondo i media francesi, la remunerazione degli editori sarà calcolata individualmente e “in base a criteri quali, ad esempio, il contributo all’informazione politica e generale, il volume giornaliero delle pubblicazioni o anche l’audience mensile su Internet”.

Per Pierre Louette, ceo di Les Echos-Le Parisien e presidente di Apig, questo accordo “segna l’effettivo riconoscimento del diritto connesso degli editori di giornali e l’inizio della loro remunerazione da parte delle piattaforme digitali per l’uso delle loro pubblicazioni”. Per Sebastien Missoffe, Ceo di Google France, considera l’intesa la conferma di un “impegno” che apre “nuove prospettive”.

Il precedente

Lo scorso ottobre la Corte d’appello di Parigi aveva confermato una decisione dell’ Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, che obbliga la filiale di Alphabet a negoziare con gli editori e le agenzie in vista della remunerazione dei loro contenuti protetti da Copyright.

Questo accordo potrebbe aprire le porte a negoziati simili anche in altri Paesi dell’Unione europea come l’Italia.