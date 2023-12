Non più tardi di ottobre Google Fiber ha reso noto che sarebbe partita a breve con l’offerta residenziale a 20 Gig e ora sta dettagliando i prezzi e dove il servizio sarà subito disponibile.

Oggi i piani tariffari partono da 70 dollari al mese per 1 Gig al mese, 100 dollari al mese per 2 Gig, 125 dollari al mese per 5 Gig, 180 dollari al mese per 8 Gig.

Google Fiber mira a rendere la velocità “accessibile” e ritiene che la nuova offerta da 20 Giga debba costare una settantina di dollari in più. Il prezzo è fissato a 250 dollari al mese, secondo l’Isp è molta velocità per quel prezzo, e consentirà agli innovatori che vogliono essere in grado di spingere tutto il possibile per mettersi davvero al lavoro.

L’Isp immagina che 20 Gig consenta a “più dispositivi di sfruttare velocità multi-gig” simultaneamente invece di un computer che utilizza tutta quella larghezza di banda.

Il servizio 20 Gig partirà a Kansas City, North Carolina Triangle Region, Arizona, e Iowa a partire dal primo trimetre 2024.

GFiber è in procinto di implementare la tecnologia 25G PON di Nokia sulla sua rete e “aprirà gli inviti” di conseguenza. Verrà lanciato in accesso anticipato con un “router Wi-Fi 7 personalizzato e pre-certificato”, un extender e uno speciale terminale di rete ottica (ONT) di Nokia che è più grande dell’attuale Fiber Jack.