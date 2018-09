Google Apps. Trucchi fantastici e dove trovarli

Di Sergio Ligato

Ledizioni editore

Pubblicato nel: gennaio 2018

ISBN 9788867057221

Prezzo: 16,00 €

Sei davvero sicuro di conoscere tutte le potenzialità del Servizio Google Apps? La tentazione di provare a racchiudere in un semplice ebook la miriade di trucchi o “tips and tricks” che si trovano in rete o si scoprono per caso, è stata forte. Le applicazioni web si evolvono di continuo, si arricchiscono di nuove funzioni ed estensioni e appare evidente che porsi un simile obiettivo costituirebbe per chiunque una sfida impossibile da vincere. Il proposito di questa guida è invece quello di offrirti numerosi spunti affinché tu possa, da questo momento in avanti, ottenere il massimo dalla suite di applicazioni Google nel lavoro di tutti i giorni e sapere come e dove cercare nuovi stimoli per utilizzarle in modo creativo nella didattica.