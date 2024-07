La ricerca, intitolata ‘Generative AI Misuse: A Taxonomy of Tactics and Insights from Real-World Data’, è stata co-autore da ricercatori di DeepMind, Jigsaw e Google.org.

Un nuovo studio di Google evidenzia come l’AI generativa potrebbe ‘distorcere la comprensione collettiva della realtà socio-politica o del consenso scientifico’, e in molti casi lo sta già facendo. La ricerca, intitolata ‘Generative AI Misuse: A Taxonomy of Tactics and Insights from Real-World Data’, è stata co-autore da ricercatori di DeepMind, Jigsaw e Google.org. Ha analizzato circa 200 incidenti di uso improprio dell’AI tra gennaio 2023 e marzo 2024.

Lo studio mette in luce come la facilità di generare testi, audio, immagini e video con l’AI possa minare la fiducia pubblica, spesso senza violare le politiche di utilizzo degli strumenti stessi. Questa diffusione massiccia di contenuti generati dall’AI può rendere difficile distinguere tra rappresentazioni autentiche e artificiali, aumentando lo scetticismo verso le informazioni digitali e sovraccaricando gli utenti di compiti di verifica. Un esempio è l’uso di AI per creare immagini compromettenti di celebrità, spesso senza violare direttamente le politiche delle piattaforme AI utilizzate.

La ricerca sottolinea la necessità di un approccio multifattoriale per mitigare l’uso improprio dell’AI, coinvolgendo legislatori, ricercatori, leader industriali e la società civile. Inoltre, la carta riconosce che Google, essendo un grande sviluppatore di AI, deve affrontare direttamente questi rischi.

Google continua a dare priorità ai contenuti AI rispetto a quelli scritti da umani

Google ha recentemente riaffermato il suo impegno a favorire i contenuti generati dall’intelligenza artificiale rispetto a quelli creati da autori umani. Questa decisione riflette la crescente fiducia dell’azienda nella capacità degli algoritmi di AI di produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente. I sostenitori di questa scelta sostengono che l’AI è in grado di analizzare enormi volumi di dati e generare articoli che rispondono precisamente alle esigenze degli utenti, migliorando così l’esperienza di ricerca. Tuttavia, questa politica ha sollevato preoccupazioni tra gli scrittori e i creatori di contenuti umani, che temono una diminuzione delle opportunità di lavoro e un possibile declino della qualità dei contenuti disponibili online. Google ha implementato tecnologie di natural language processing avanzate per garantire che i contenuti generati dall’AI siano accurati, informativi e pertinenti.

L’azienda afferma che l’AI può anche aiutare a ridurre la diffusione di informazioni false, poiché gli algoritmi possono essere programmati per verificare le fonti e filtrare notizie inaffidabili. Nonostante questi benefici, gli scettici mettono in dubbio la capacità dell’AI di comprendere le sfumature e la creatività del pensiero umano, aspetti che spesso rendono i contenuti più coinvolgenti e significativi.

La continua evoluzione dell’AI nel settore dei contenuti solleva interrogativi su come bilanciare l’efficienza tecnologica con il valore umano. Google si trova quindi di fronte alla sfida di integrare le potenzialità dell’AI con l’ingegno umano per creare un ecosistema di contenuti equilibrato e sostenibile. Questo dibattito è destinato a proseguire, poiché le implicazioni dell’adozione massiva dell’AI nel campo della produzione di contenuti continuano a svilupparsi.

Microsoft, Google e Meta ammettono tutti i rischi che l’AI comporta

Le principali aziende tecnologiche, tra cui Microsoft, Google e Meta, stanno apertamente riconoscendo i potenziali pericoli legati all’adozione dell’intelligenza artificiale (AI). In recenti dichiarazioni e documenti pubblici, queste imprese hanno espresso preoccupazioni riguardo agli impatti dell’AI su diversi aspetti della società, compresi i rischi per la sicurezza, la privacy e l’occupazione.

Microsoft, per esempio, ha sottolineato la necessità di regolamentazioni più stringenti per garantire un uso responsabile dell’AI, evidenziando la possibilità di scenari catastrofici se queste tecnologie non vengono gestite correttamente. Google ha espresso timori simili, focalizzandosi sulla protezione dei dati e sull’importanza di implementare misure di sicurezza adeguate per prevenire abusi. Meta, dal canto suo, ha messo in luce le sfide etiche che l’AI pone, specialmente in termini di bias algoritmico e l’impatto sulla democrazia.

Le dichiarazioni di questi colossi tecnologici riflettono un crescente consenso sul fatto che, sebbene l’AI abbia il potenziale di apportare enormi benefici, comporta anche rischi significativi che necessitano di un’attenzione particolare da parte di sviluppatori, legislatori e della società nel suo complesso. Questo cambiamento di tono suggerisce che le aziende stanno diventando sempre più consapevoli della loro responsabilità nel garantire che l’AI sia sviluppata e utilizzata in modo etico e sicuro. Tuttavia, resta da vedere come queste preoccupazioni si tradurranno in azioni concrete e politiche efficaci per mitigare i rischi associati all’AI.

